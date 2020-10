Google Pixel 4a ormai non ha più segreti

Mancano solo poche ore al lancio di Google Pixel 4a, e ormai questo smartphone non nasconde più segreti. Sono comunque trapelati degli altri render, che hanno tutta l'aria di essere ufficiali, insieme ad altri dettagli sulle specifiche e il prezzo.

Il nuovo smartphone di fascia media Google (nonchè successore del tanto amato Pixel 3a) è stato chiacchieratissimo per mesi, ma solo pochi giorni fa abbiamo avito la conferma della sua data di uscita.

Nel corso del finesettimana sono trapelate ulteriori indiscrezioni, tra cui il prezzo che lo smartphone avrà negli USA. I leak sono stati condivisi da Ishan Agarwal, e sembrano tutti confermare le informazioni che avevamo ricevuto in precedenza.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!-6+128GB, $349 in the US-Snapdragon 730G-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing-144x69.4x8.2mm, 143g-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQLAugust 1, 2020