Google Pixel 4a nähtäneen tänään, mutta tiedot näyttäisivät vuotaneen jo julki

Mikäli mitään yllättävää ei enää tapahdu, Google Pixel 4a julkistetaan myöhemmin tänään. Virallisia tietoja nälkäisesti odottavat saivat kuitenkin ennenaikaisen tietoiskun, sillä verkkoon näyttäisi vuotaneen puhelimen tiedot, kuvat sekä hinnoittelu vain hetkeä ennen julkistushetkeä.

Keskihintaisen älypuhelimen sekä kehutun Google Pixel 3a:n seuraajaa on odotettu kiivaasti jo pidemmän aikaa, joten Googlen viimeviikkoinen tieto paljastuksesta on otettu hyvin vastaan. Tuolloin ajankohdaksi kerrottiin maanantai 3. elokuuta, joskaan kellonajasta ei hiiskuttu.

Puhelinaiheisista vuodoistaan tunnettu Ishan Agarwal näyttäisi kuitenkin saaneen laitteen tiedot käsiinsä odotettua aiemmin. Samalla maailmalle päätyivät tiedot aina laitekuvaa myöten.

Full Google Pixel 4a Specifications in this thread thanks to @samsungbloat!-6+128GB, $349 in the US-Snapdragon 730G-Pixel 4a 5G with Pixel 5 fall launch, $499-5.81" Punch-hole FHD+ HDR 19.5:9 OLED Display, AOD & Now Playing-144x69.4x8.2mm, 143g-3140mAH Battery#Pixel4a pic.twitter.com/qkcwlznJQLAugust 1, 2020