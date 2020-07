Google arvuutteli Pixel 4a:n julkaisupäivää – ratkottu päiväys vihjaa ensi viikkoa

Odottavien aika on ollut Google Pixel 4a:n tapauksessa erittäin pitkä ja täynnä pettymyksiä, mutta nyt puhelin näyttäisi olevan viimein saapumassa. Tuorein tieto kertoo julkaisupäiväksi maanantain 3. elokuuta.

Päivämäärä paljastui Googlen julkaisemassa pulmassa, jossa piti klikata kuutta värivaihtoehtoa yhtiön logon mukaisessa järjestyksessä (sininen, punainen, keltainen, sininen, vihreä, punainen). Tämän jälkeen ruudulle ilmestyi teksti “The Google Just What You’ve Been Waiting For Phone” sekä päivämäärä 3.8.

Wait-sanalla todennäköisesti vinoillaan odotusajan venymiselle. Pixel 4a oli tiettävästi alkujaan määrä paljastaa Google IO 2020 -tapahtumassa, joka kuitenkin peruuntui pandemian vuoksi. Tämän jälkeen julkaisupäiviä ja tietoja on vuotanut ilmoille, mutta mitään konkreettista ei kuitenkaan ole paljastettu.

Ratkaistu pulma onkin ensimmäinen virallinen tieto Googlen tulevasta puhelimesta, jonka uskotaan olevan Pixel 4a. Toinen vaihtoehto voisi olla Google Pixel 5, mutta sen uskotaan saapuvan vasta myöhemmin tänä vuonna.

Sivulla on myös muuta tekstiä, joka on muotoiltu tyhjänpäiväiseksi aina "Lorem ipsum dolor sit amet" -alkua myöten. Mukana on kuitenkin valelatinaksi merkittävämpiä sanoja, kuten ‘videus chatum,’ ‘lowlightena capturum,’ ‘blurtutate bokehus,’ ‘megapixelum’ ja ‘longlastingis batterum’.

Vitsikkyys perinteenä

Onneksi päivämäärä itsessään on varsin yksiselitteinen, vaikka Googlella onkin ollut taipumusta vitsailuille ja pulmien kehittelylle. Aiempia ovat esimerkiksi numeron 3 julkaiseminen Pixel 3 -vihjauksena sekä kevään Google IO 2020 -tapahtuman kiusoittelu.

Pixel 4a -vihjailujakin on nähty, kuten muun muassa Twitterin MadeByGoogle -tilin logoon ynnätty kameraa muistuttava pallura, josta uutisoi ensimmäisenä The Verge .

Vaikka Googlen odotettu puhelin näyttäisikin saapuvan odotettua myöhemmin, ainakin yhtiöllä on selvästi huumorintajua asian suhteen. Toivottavasti viikonlopun jälkeen tosiaan ollaan asian suhteen viisaampia.