'God of War-serie in ontwikkeling bij Amazon'

Amazon en Sony onderhandelen naar verluidt over een live-action-serie van de PlayStation-franchise God of War. Dit blijkt uit een bericht van Deadline.

De God of War-serie is naar verluidt in ontwikkeling door Mark Fergus en Hawk Ostby, de makers en uitvoerend producenten van The Expanse. Ook Rafe Judkins, uitvoerend producent en showrunner van de The Wheel of Time zou meewerken aan de serie.

Naar verwachting gaat het om een nieuwe samenwerking tussen Sony Pictures Television en PlayStation Productions, die momenteel ook werken aan een adaptatie van The Last of Us voor HBO en een Twisted Metal-serie voor de Amerikaanse streamingdienst Peacock.

Analyse: wat kunnen verwachten van de God of War-serie

De videogameserie God of War, welke gebaseerd is op Griekse mythologie, lanceerde op de PlayStation 2 in 2005. Het verhaal volgt Kratos, een Spartaanse strijder die wraak zoekt nadat hij door de Griekse oorlogsgod Ares wordt misleid om zijn eigen familie te vermoorden.

Na het grote succes van de games, luidde de reeks in 2018 een nieuw tijdperk in, ver weg van de Griekse mythologie, waarbij Kratos een poging waagde op het vaderschap in een Noorse omgeving.

In God of War (2018) gaat Kratos met zijn zoon Atreus op reis om de assen van Kratos' recent overleden vrouw (en de moeder van Atreus) te verspreiden op de hoogste top van de Nine Realms.

Hoewel het verhaal van Kratos in het oude Griekenland begon, denken we dat de Amazon-adaptatie van God of War waarschijnlijk zal neerstrijken in de Noorse wildernis.

Hoewel de originele games geweldig waren, transformeerde Kratos in de game van 2018 van een door woede aangedreven moordmachine in een volledig gerealiseerd personage, met emoties waar je u tegen kunt zeggen.

Dit is grotendeels te danken aan de krachtige, maar dramatische relatie tussen Kratos en zijn zoon Atreus. We denken dat dit zich uitstekend zou vertalen in een tv-serie.

Daarnaast denken we dat de Noorse setting vanuit een logistiek oogpunt realistischer is. Er zijn namelijk veel minder middelen nodig om het decor op te bouwen dan als het verhaal zich afspeelt in het oude Griekenland. We denken eerder dat Kratos flashbacks heeft naar het eerdere tijdperk.

Uiteraard is dit niet gebaseerd op feiten, maar pure speculatie van onze kant. We weten pas zeker wat Amazon van plan is met de God of War-serie als de streamingdienst officieel wordt aangekondigd.