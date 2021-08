Far Cry 6: officiële trailer toont verhaal

In de nieuwste verhaaltrailer van Far Cry 6 is de nieuwste aartsrivaal van de franchise in actie te zien. Giancarlo Esposito schittert als moordlustige dictator Antón Castillo.

We zien dat een journalist Castillo interviewt. Een kritische vraag lijkt in zijn verkeerde keelgat te schieten. We ontmoeten vervolgens verschillende leden van de revolutie die zich tegen Castillo's heerschappij verzetten. Daarnaast krijgen we een blik op Dani Rojas, de hoofdpersoon van deze nieuwste editie in de franchise.

Far Cry 6 vindt plaats op het eiland Yara, waar Castillo het voor het zeggen heeft. Zijn zoon Diego lijkt het niet helemaal eens te zijn met het regime van zijn vader. Esposito's personage lijkt er alles aan te willen doen om ervoor te zorgen dat niemand tussen hem en zijn zoon komt.

Bekijk de trailer hieronder:

Far Cry 6 verschijnt op 7 oktober 2021 op de Xbox Series X en S, PlayStation 5, PlayStation 4, Google Stadia en PC. Aanvankelijk zou de game al in februari van dit jaar verschijnen, maar door de pandemie is de titel al enkele malen naar achter verschoven.

Tijdens Gamescom 2021 werden verschillende games getoond en kwam er nieuwe informatie aan het licht van enkele grote titels. Zo weten we nu dat Horizon Forbidden West op 18 februari 2022 verschijnt. Halo Infinite heeft eindelijk een officiële releasedatum gekregen. Het nieuwste deel is vanaf 8 december 2021 speelbaar.