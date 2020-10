E3 2020 nog niet geannuleerd, maar coronavirus loert

Gaat de E3 2020 echt nog plaatsvinden? Vooralsnog ziet het ernaar uit dat het grootste gaming evenement ter wereld gewoon doorgaat, zo laat organisator ESA weten.

Er is toenemende bezorgdheid over de verspreiding van het coronavirus. De virusuitbraak startte in Wuhan, China, maar is in hoog tempo opgedoken in andere landen. Diverse grote evenementen zijn uit angst voor verspreiding geannuleerd, met als belangrijkste voorbeelden het MWC 2020 in Barcelona en Google IO 2020.

De ESA houdt doorgaans haar jaarlijkse E3 show in juni. De gamebeurs vindt plaats in de Verenigde Staten, Los Angeles om precies te zijn. Uiteraard is de organisator niet blind voor de paniek en gevaren die het coronavirus met zich meebrengt. Het idee van een volledige annulering is nog zeker niet afgeschoten, maar het hangt vooral af van hoe het virus zich de komende maanden gaat ontwikkelen.

In een statement aan Vice Games meldt ESA het volgende:

Iedereen houdt de situatie nauwlettend in de gaten [...] We blijven waakzaam, want onze eerste prioriteit is de gezondheid, het welzijn en de veiligheid van al onze exposanten en aanwezigen."

"Gezien wat we op dit moment weten, gaan we op volle toeren door met onze E3 2020-planning. De expositie- en registratieverkoop ligt op schema voor een spannende show in juni."

Show must go on

Zelf sluiten we zeker niet uit dat de E3 2020 geannuleerd wordt. Onder meer Xiaomi heeft een groot lanceringsevenement laten schieten vanwege het coronavirus, en ook Nvidia's GTC conferentie werd omgetoverd tot een online evenement. Sluitingen van fabrieken in China kunnen bovendien een flinke impact hebben op hardwareverkopen wereldwijd.

Organisator ESA is er zeker niet bij gebaat dat het evenement niet doorgaat. Mocht dit het geval zijn, dan zullen fabrikanten met hun eigen (al dan niet online) presentaties komen, en kan ESA alleen maar toekijken.

Mocht de situatie veranderen, dan melden we het hier.