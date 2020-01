Xbox Series X wordt publiekstrekker E3 2020 na afzegging Sony

De afgelopen uren hebben we het ene hoogstaande nieuwtje na het andere voorbij zien komen in de gamewereld. De geruchtenstroom over wie er wel of niet naar de E3 komt begon net op gang te komen, maar Sony laat nu al officieel weten dat de Japanse fabrikant niet aanwezig zal zijn.

Voordat we daar verder op ingaan, nemen we graag de hoofdkandidaat met je door die wél aanwezig zal zijn op de E3 2020, namelijk Xbox. Topman Phil Spencer verzekert ons ervan dat zij het grootschalige entertainmentfestival nog lang niet beu zijn, en dat is goed nieuws voor iedereen die de onthulling van de Xbox Series X wil meemaken op de E3.

Op Twitter, de plek waar tegenwoordig alles wordt onthuld, bevestigt de baas van Xbox dat zijn team werkt aan hun E3-optreden, en de afwezigheid van Sony brengt daar geen verandering in.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020January 14, 2020

Met de lancering van de Xbox Series X en PS5, allebei gepland voor eind 2020, zullen veel gamers met hoge verwachtingen naar de E3 uitkijken.

De afwezigheid van Sony wil zeker niet zeggen dat er geen next-gen/PS5-titels getoond zullen worden op de gamebeurs. Het wordt Xbox wel makkelijker gemaakt om de spotlights te stelen. De verwachting is dan ook dat de E3-organisatie zelf ook veel nadruk legt op Xbox en haar games.

Voors en tegens

De absentie van Sony komt niet helemaal uit de lucht vallen; vorig jaar bedankte de Japanse fabrikant eveneens voor deelname aan de E3 beurs. Het zal interessant zijn om te zien hoe de E3 zichzelf zal gaan positioneren nu weer één van de grote drie (Microsoft, Nintendo en Sony) afwezig is.

Met name rondom Nintendo is het vooralsnog een raadsel wat de technologiegigant in petto heeft. Er gaan geruchten over een Nintendo Switch Pro-model met 4K-ondersteuning, maar heel sterk zijn de berichten hierover nog niet. Gezien het feit dat onder meer de Nintendo Switch Lite pas later in 2019 verscheen, zou het niet gek zijn dat Nintendo wacht tot de E3 2020 met het tonen van nieuwe hardware.

Er zijn berichtgevingen die melden dat de afwezigheid van Sony te maken heeft met een meningsverschil tussen de fabrikant en E3 organisatie ESA (Entertainment Software Association).