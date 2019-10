Lanceringsdatum PlayStation 5 bekendgemaakt

Je hoort het goed, Sony heeft de lanceringsdatum van de PlayStation 5 laten vallen. De volgende generatie van de gameconsole zal verschijnen "tijdens de feestdagen van 2020".

Microsoft heeft al bekendgemaakt dat de volgende Xbox (Xbox Project Scarlett) ook in die periode gelanceerd zal worden. Sony gaat nu volop de concurrentie aan met een datum in dezelfde periode.

Een exacte datum is er niet, maar we verwachten dat Sony kiest voor midden november tot eind december om net op tijd te zijn voor de kerstinkopen.

De huidige PS4 (Image credit: Future)

Een blogbericht van PlayStation bevestigt de lanceringsdatum van de PS5. Er worden ook details over hardware vrijgegeven, waaronder de DualShock 5 controller. Die vervangt de huidige "rumble" door nauwkeurige haptische feedback en "adaptieve triggers" die verschillende weerstandsniveaus voor verschillende wapens of terreinen kunnen nabootsen.

"Game-ontwikkelaars hebben prototypes van de nieuwe controller ontvangen. We kunnen niet wachten om te zien waar hun verbeelding naartoe gaat met deze nieuwe functies." Sony PlayStation

We weten al het een en ander over de hardware van de PS5, waaronder 8K-ondersteuning en verdere VR-ondersteuning voor het PlayStation-platform. Het is ook duidelijk dat er een sprong in rekenkracht zal zijn en een duidelijke verandering in scaling en visuals van de spelwerelden.

De lanceringsdatum van de PS5 en bevestiging van de nieuwe DualShock 5 controller geven ons een beter beeld van de nieuwe generatie consoles die in de maak zijn.