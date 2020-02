Microsoft onthult nieuwe Xbox Series X specificaties en features

Microsoft heeft deze week meer informatie gedeeld over de Xbox Series X. Het wordt al snel duidelijk dat er niet alleen backwards compatibility aanwezig is, maar ook een compleet nieuw systeem dat 'Smart Delivery' heet. Men zou dit, met de nodige fantasie, kunnen zien als forwards compatibility.

Waar backwards compatibility ervoor zorgt dat je op je nieuwe console oude(re) games van vorige consolegeneraties kunt spelen, is het nieuwe Smart Delivery vrijwel het tegenovergestelde. Deze feature zorgt ervoor dat je altijd de juiste versie van een game hebt, en het maakt niet uit voor welke console je het spel ooit hebt gekocht. Voorbeeld: je hebt een cross-gen spel op de Xbox One (X) gekocht. Haal je de Xbox Series X in huis, dan 'evolueert' het spel als het ware ook mee en beschik je over de Xbox Series X-versie. Microsoft biedt deze feature standaard aan voor first party titels, maar hij zal ook optioneel zijn voor derden.

Backwards compatibility games moeten ook voordeel hebben aan de krachtigere hardware. Zo verkorten de laadtijden, worden oude games speelbaar in een hogere resolutie en met verbeterde visuele looks. Deze verbeteringen zijn geldig voor alle games die ondersteund worden door de huidige bestaande drie consolegeneraties van Xbox.

De genereuze Xbox Game Pass abonnementsdienst zal voortbestaan op de nieuwe console. Halo Infinite zal beschikbaar komen op Xbox Game Pass zodra het spel op de markt komt.

Meer specificaties

Microsoft deelde verder nog enkele details over wat er onder de motorkap van de console verstopt zit. Hoewel er al het nodige bekend was, zijn er toch enkele nieuwigheden naar boven komen drijven.

De Xbox Series X gebruikt een custom processor van AMD (Zen 2 en Navi architectuur), waardoor enkele bestaande details wederom bevestigd worden. Interessant is dat Xbox Series X 12 teraflops aan rekenkracht in huis heeft , wat het dubbele is van de Xbox One X en acht keer zoveel als de originele Xbox One. In combinatie met de HDMI 2.1 standaard is er genoeg brute kracht aanwezig om games werkend te krijgen met een framerate van 120 frames per seconde.

Ray-tracing technologie en het SSD-opslagsysteem kwamen ook aan bod. Deze aspecten moeten zorgen voor grootsere en meer realistische werelden die binnen een mum van tijd geladen moeten zijn. De SSD-technologie aan boord beschikt over een 'Quick Resume' feature, waardoor je snel en makkelijk terug in een spel kunt duiken als je deze op de achtergrond aan hebt laten staan. Het is te vergelijken met een applicatie op je smartphone die je op de achtergrond draaiende houdt.

De Xbox Series X zal ook de bestaande Xbox One randapparatuur blijven ondersteunen. Een nieuwe technologie genaamd 'Dynamic Lateny Input' zal deze apparaten responsiever laten werken met de nieuwe Xbox-console.

Na de vele details die Microsoft al met ons heeft gedeeld, kun je je afvragen wat er nog te leren valt over de aanstaande console. Over de specificaties misschien niet zoveel meer, maar details als een exacte releasedatum en adviesprijs zijn vooralsnog niet bekendgemaakt. Ook de interface van de nieuwe Xbox is nog niet gespot; houdt het vast aan dezelfde look van de Xbox One, of gooit Microsoft het over een andere boeg? Op termijn verwachten we hier meer duidelijkheid over.