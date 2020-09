CEO bevestigt: "Er komt geen OnePlus 8T Pro"

The OnePlus 8 Pro (above) isn't getting a successor this year

Als je van plan was de OnePlus 8T Pro te kopen, dan heb je pech, want het bedrijf heeft bevestigd dat die telefoon niet bestaat.

In een bericht op Weibo (een Chinees sociaal netwerk), bracht Pete Lau, de OnePlus CEO, dit nieuws door simpel weg te zeggen: "Er is geen 8T Pro dit jaar".

Het is een onthulling die niet erg verrassend is, want er zijn niet veel OnePlus 8T Pro lekken geweest, en minstens één bron had eerder gesuggereerd dat de telefoon niet zou komen. Toch was er melding gemaakt van een OnePlus 8T Pro op de OnePlus website, wat nogal vreemd lijkt als de telefoon niet bestaat.

Lees hier de review van de OnePlus Nord

De iPhone 12 komt er ook aan

(Image credit: Weibo / Pete Lau)

Interessant is dat Lau eraan toevoegde dat gebruikers die van Pro-niveau producten houden, kunnen blijven kiezen voor OnePlus 8 Pro. Dit suggereert dat, in ieder geval in sommige opzichten, de OnePlus 8T een iets minder krachtig apparaat zal zijn dan de OnePlus 8 Pro, wat verwarrend zou kunnen zijn voor klanten.

En met de geruchten dat de OnePlus 8T een high-end Snapdragon 865 Plus chipset heeft en de bevestiging van het snellere 65W-snelladen, is het ook een claim die misschien niet volledig stand houdt.

Inderdaad, als OnePlus echt geen 8T Pro lanceert, zou het zeker zinvoller zijn om de OnePlus 8T te positioneren als een Pro-model in alles behalve zijn naam. Dit zou helpen om verwarring te voorkomen rond welke telefoon het allerbeste model is. Klanten zouden dan bijvoorbeeld alsnog duidelijk zien dat de OnePlus Nord het budget model is.

Dus Lau's opmerking is zeker interessant en zorgt voor evenveel antwoorden als nieuwe vragen. We zouden binnenkort precies moeten weten wat de OnePlus 8T zal bieden en waar het bedrijf hem zal positioneren, aangezien hij op 14 oktober officieel onthuld zal worden.

Via GSMArena