OnePlus 8T Pro blir det ikke noe av

Hvis du hadde planer om å kjøpe OnePlus 8T Pro, er det synd for deg, for selskapet har bekreftet at en slik telefon ikke finnes.

I en post på det kinesiske sosiale nettverket Weibo, slapp CEO i OnePlus, Pete Lau, nyheten ved å si at «det blir ingen 8T Pro i år».

Denne vendingen er egentlig ikke veldig overraskende. Det har ikke svirret mange rykter om OnePlus 8T Pro, og minst én kilde var tidligere inne på tanken om at det ikke ville bli noe av denne modellen. Når det er nevnt, skal likevel OnePlus 8T Pro ha vært nevnt på nettsidene til OnePlus, noe som virker merkelig når det viser seg at telefonen faktisk ikke eksisterer.

Det er også interessant at Lau la til at «brukere som liker produkter på Pro-nivået kan fortsette å velge OnePlus 8 Pro». Dette antyder også at OnePlus 8T vil legge seg på et lavere nivå enn OnePlus 8 Pro, noe som kan virke forvirrende for forbrukerne.

Og når ryktene forteller at OnePlus 8T vil få en enda bedre prosessor – Snapdragon 865 Plus – og dessuten raskere 65 W-lading, kan Laus utsagn bety at disse ryktene ikke stemmer.

Og hvis OnePlus faktisk ikke kommer med modellen 8T Pro, virker det langt mer fornuftig å posisjonere OnePlus 8T som en Pro-modell i alt annet enn produktnavnet. Det kan bidra til å dempe forvirringen omkring hvilken modell som faktisk er toppmodellen. Ellers har man uansett den enklere OnePlus Nord som et rimeligere alternativ.

Laus kommentar er ganske merkelig. Den reiser like mange spørsmål som den byr på svar. Uansett vil vi få vite mye mer om hva OnePlus 8T faktisk vil by på og hvor i produktrekken selskapet vil plassere den, når telefonen skal avduket 14. oktober.

TechRadar vil følge denne begivenheten på nært hold, og i forkant vil vi se jakte på flere lekkasjer og rykter omkring OnePlus 8T.

Vi gleder oss allerede til OnePlus 9.

