Datoen for iPhone 12-annonseringen kan bli avslørt denne uken

En av de største spørsmålene knyttet til iPhone 12 er når den faktisk kommer til å bli annonsert, men nå kan det se ut som om vi vil få svaret relativt snart, siden en kilde hevder at Apple kommer til å avsløre datoen denne uken.



Mark Gurman – en kilde for lekkasjer med gode skussmål – hevdet i en tvitring at Apple kommer til å annonsere den eksakte datoen for lanseringen av iPhone 12 og Apple Watch 6 denne uken, og sier at selve evenementet kommer til å finne sted en eller annen gang i september – hvilket går mot det andre kilder har hevdet, som tenker at oktober er ber sannsynlig, så vi tar selvfølgelig det hele med en klype salt.



I en senere tvitring svarte Gurman på noen som spurte: «iPhone-event i midten av september?» med et enkelt «ja», noe som ymter om at iPhone 12-lanseringsevenementet kan skje en eller annen gang i uke 38, den som begynner 14. september.

I wouldn’t get too excited about rumors of new Apple products appearing this week. More likely I think: an announcement of the upcoming (of course virtual) September iPhone/Apple Watch event.September 6, 2020

Gitt at Apple pleier å avsløre nye telefoner på tirsdager, så kan det være at 15. september blir datoen vi får se iPhone 12 for første gang, men nå snakker vi kun spekulasjoner.

Når det gjelder nøyaktig når Apple kommer til å avsløre datoen, så har ikke Gurman noe spesifikt å komme med, men andre steder har det gått rykter om at Apple skal avsløre Apple Watch 6 og iPad Air 4 nå på tirsdag (8. september.)



Gurmans tvitring går i en annen retning, og mener at det ikke kommer til å komme noen nye Apple-produkter denne uken, men at vi likevel kan være noe ved akkurat denne datoen (altså, 8. september). Så, det kan hende at Apple kommer til å annonsere noe i morgen, men om det er nye enheter eller datoen for iPhone 12-evenementet, det er foreløpig usikker. Uansett hva som skjer kommer vi til å følge Apple med argusøyne i tiden fremover, så sjekk tilbake for flere detaljer om kort tid.

Kilde: Apple Insider