iPhone 12 kan være den første Apple-telefonen som fås i mørkeblå

Vi forventer at iPhone 12 lanseres i løpet av få uker, og et nytt rykte ymter om at vi kan komme til å bli presentert med et nytt fargevalg når det nye sortimentet endelig presenteres: mørkeblå.



Det er i alle fall det det taiwanske nettstedet DigiTimes (via MacRumors) hevder, en side som noen ganger treffer (og noen ganger bommer) når det gjelder Apple-spådommer. Per nå kan man kjøpe iPhone 11 i hvit, grå, gull, svart, grønn, gul, lilla eller rød, avhengig av modellen man går for.



Om ryktet stemmer vil dette være første gangen at mørkeblå kommer til å bli tilgjengelig som farge på en iPhone, men dette er likevel ikke første gangen vi har hørt dette nevnt – en fremtredende yrkestipser nevnte i januar at denne fargen kom til å bli et mulig valg med iPhone 12.

På starten av året ble det sagt at den smakfulle blå fargen kunne komme til å erstatte midnattsgrønn, som man per nå kan få om man kjøper en iPhone 11 Pro eller en iPhone 11 Pro Max – så det er ikke sikkert at fargen ender opp med å bli tilgjengelig om man har lyst til å gå for en ordinær iPhone 12-modell.

(Image credit: Max Weinbach / EverythingApplePro)

iPhone XR er fortsatt tilgjengelig for kjøp via Apple med blåfarge (sammen med hvit, svart, gul, korallrød og rød), men dette er en langt lysere blåfarge enn den vi forventer at vil gjøre sin entré når iPhone 12 lanseres.



Skal man dømme etter det vi har hørt frem til nå, så kommer iPhone XR til å kuttes fra Apples sortiment når iPhone 12 kommer ut. iPhone 11 Pro-modellene skal også etter sigende forsvinne, mens iPhone 11 fortsatt skal være til salgs til en redusert pris.

Apple har tradisjonelt gitt de billigere iPhone-modellene mer spenstige farger, så det gir mening at den mørkeblå varianten bare kommer til å bli tilgjengelig på iPhone 12 Pro og iPhone 12 Pro Max – hvis det faktisk er slik at fargen er på vei.



Sett bort ifra de potensielle fargeforandringene skal den kommende iPhone 12-telefonen ha raskere innmat, kameraer med LiDAR-teknologi og støtte for 5G-nett (for første gang i en Apple-telefon.)