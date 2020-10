En massiv lekkasje har gitt oss drøssevis av detaljer om OnePlus Nord Lite

Like etter at OnePlus Nord ble lansert bekreftet selskapet at nok en billig smarttelefon var på vei, og at planen var å få telefonen ut senere i 2020, også i USA (som ikke fikk OnePlus Nord.) Det var mye spekulasjoner rundt nøyaktig hva slags spesifikasjoner telefonen kom til å få, og nå ser det ut til at vi har fått en hel del konkret informasjon om enheten.



Det eneste vi har hørt frem til nå er at telefonen kanskje kommer til å bli enda billigere enn den opprinnelige Nord-modellen, og at den skal være på vei til de fleste markeder i vesten, men informasjonen som har kommet frem nå, via Android Central, gir oss langt bedre innsikt i den nye telefonen fra OnePlus.

Som med all informasjon om kommende produkter, så er det verdt å ta alt dette med en god klype salt, men førsteinntrykket gir oss håp om en virkelig fjong telefon.



Nøkkelen til det hele er at modellen har «Clover» som internt kodenavn. Dette er ikke det faktiske navnet telefonen kommer til å få når den blir lansert – vi har kalt den OnePlus Nord Lite, men det er ikke et navn som har blitt bekreftet. Det endelige navnet på telefonen er fortsatt et mysterium.

Enda billigere Nord

Ifølge lekkasjen skal den kommende OnePlus-telefonen være en innstegsmodell med en pris på rundt $200 i USA (rundt 1800 norske kroner, men husk at prisen i butikk i Norge kan bli høyere). Hvis denne prisen stemmer kommer dette til å bli den rimeligste modellen selskapet noensinne har laget.



Spesifikasjonene vi får servert i lekkasjen er ikke overraskende, gitt prisen. Prosessoren skal være en Snapdragon 460, og sammenlignet med forgjengeren til Qualcomm skal denne være 70 % raskere når det gjelder CPU-oppgaver, og 60 % raskere når det gjelder GPU-oppgaver.



Denne prosessoren ble opprinnelig avslørt i januar, men har ennå ikke vært å finne i en faktisk smarttelefon. Den nye brikken skal etter sigende få følge av 4 GB RAM og 64 GB lagringsplass, men det kommer antageligvis til å være flere valgmuligheter tilgjengelig når det gjelder lagring og minne ved lansering, til ulike priser, selvsagt. Støtte for microSD er heller ikke utelukket.

De andre spesifikasjonene som fant veien til eteren er som forventet, gitt at telefonen er såpass billig. Den sies å ha en LCD-skjerm på 6,52 tommer med en oppløsning på 1560 x 720 (såkalt HD+). Vi har ikke fått høre noe om oppdateringsfrekvensen, men gitt at OnePlus har gitt inntrykk av at alle kommende telefoner skal ha minst 90 Hz lever vi fortsatt i håpet.



Enheten skal også ha en trekameraløsning på baksiden, med et hovedkamera på 13 MP og to andre sensorer på 2 MP, disse kommer antageligvis til å bli brukt til å samle inn dybdeinformasjon og til å ta makrobilder.



Ting blir brått litt mer interessant når det gjelder informasjonen om batteriet. OnePlus Clover kan komme med et enormt batteri på hele 6000 mAh og støtte hurtiglading på 18 watt, om lekkasjen er noe å gå etter. Det er uklart hvorvidt ladingen foregår over micro-USB eller USB-C.

Ingen lanseringsdato ble spesifisert i lekkasjen, men ingenting tyder på at det er spesielt lenge til telefonen slippes, gitt at såpass mye informasjon nå har blitt tilgjengeliggjort. Og, som tidligere nevnt: Selv om vi foreløpig kaller den OnePlus Nord Lite kan det endelige navnet bli langt mer elegant.



Kilden sier også at telefonen kommer til å være basert på Realme C15 – Realme og OnePlus er søsterselskaper, eid av det samme moderselskapet, så det gir mening.