Call of Duty: Vanguard: alpha preview dit weekend gratis te spelen op PS4 en PS5

Call of Duty: Vanguard verschijnt pas op 5 november, maar eigenaren van een PS4 of PS5 kunnen dit weekend al vroegtijdig aan de slag met de gloednieuwe Champion Hill-modus.

De open alpha van Champion Hill is compleet gratis; het is niet nodig om een pre-order van de volledige game te plaatsen. Het gratis weekend loopt van vrijdag 27 augustus 19:00 uur tot zondag 29 augustus 19:00 uur.

Voorafgaand aan het gratis weekend is de alpha alvast te downloaden via de PlayStation Store. Dit is mogelijk vanaf 23 augustus 12:00 uur. Vanaf dat moment kunnen spelers de PS4-versie hier downloaden. De PS5-versie vind je hier.

Het is belangrijk om te weten dat een alphaversie van een game of modus verschilt van een bètaversie. Er kunnen nog een hoop (drastische) aanpassingen plaatsvinden voordat de game in de bètafase terechtkomt.

Wat kunnen we verwachten van Champion Hill?

In de aankondiging is te lezen dat de nieuwe Champion Hill-modus een "toernooi-achtige modus is met meerdere maps en levens". Bovendien gaan "tactieken en strategieën verder dan het overhalen van de trekker".

Tijdens de alpha zullen spelers squads vormen van 2v2 (duo) of 3v3 (trio) om te strijden in deatmatch-toernooien. Het doel is om het aantal levens van het concurrerende team op nul te laten komen, voordat zij dat bij jouw squad voor elkaar krijgen.

Er zijn een aantal factoren die Champion Hill wat op Warzone laten lijken in plaats van op een standaard deathmatch-modus. Alle spelers beginnen bijvoorbeeld met dezelfde loadout en moeten geld verdienen door middel van kills en drops om upgrades, perks, killstreaks en dergelijken te kunnen kopen.

De Champion Hill-modus vindt plaats op een grote map die uit vijf secties bestaat met vier combat arena's: Airstrip, Trainyard, Market en Courtyard. Er is een centrale Buy Station Area waar je aankopen kunt doen of kunt spectaten als je geëlimineerd bent.

Sledgehammer Games probeert duidelijk wat nieuws uit met Champion Hill. Via de onderstaande trailer voor Champion Hill kun je zien wat je van de nieuwe modus kunt verwachten.