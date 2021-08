Releasedatum Pokémon Legends: Arceus bevestigd, samen met special edition Switch Lite

Pokémon-fans mogen zich in de handen wrijven. De recente Pokémon Presents-showcase zat tjokvol sappige details rond Pokémon Legends: Arceus en de remakes Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl.

Het belangrijkste nieuwtje is de verschijningsdatum voor Pokémon Legends: Arceus. De titel wordt een van de eerste Nintendo Switch-exclusives van 2022, met een release op 28 januari.

Pokémon Legends: Arceus geldt als een prequel op de hele Pokémon-tijdlijn en vindt plaats in de Hisui-regio. Die zal later in de geschiedenis bekend worden als de Sinnoh-regio uit Pokémon Diamond en Pearl. De speler krijgt er de historische opdracht om de allereerste Pokédex ooit samen te stellen.

(Image credit: Nintendo / The Pokemon Company)

Als je ook nog eens aan het uitkijken bent naar een Switch Lite, dan heeft Nintendo straks de ideale console in de aanbieding. Samen met Pokémon Legends: Arceus en de Pokémon Brilliant Diamond- en Shining Pearl-remakes verschijnt er een Nintendo Switch Lite in het thema van de games. De console is versierd met designs van Dialga en Palkia, de posterboys van Diamond en Pearl.

De nieuwe special edition-console verschijnt vlak voor de release van de remakes, op 4 november. De games gaan twee weken later over de toonbank, vanaf 19 november. Voorlopig heeft Nintendo nog geen details gelost rond prijzen of pre-orders.

Het ontwerp van de special edition-console doet denken aan dat van een gelimiteerde Nintendo DS Lite uit 2006. De release van die console viel toen ook samen met die van de originele Pokémon Diamond- en Pearl-games.

Analyse: is Pokémon weer hip?

Het is moeilijk te ontkennen dat de Pokémon-franchise 20 jaar later nog springlevend is en momenteel ook weer de aandacht naar zich toezuigt. Na de release van Pokémon Sword & Shield in 2019, werden we nog verwend met het vermakelijke Pokémon Snap en het op multiplayer gerichte Pokémon Unite op de Nintendo Switch.

Met Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl en prequel Pokémon Legends: Arceus lijkt het alvast op dat Nintendo oud-Pokémon fans ook weer enthousiast wil maken. Hoewel Pokémon Sword & Shield voor the Nintendo Switch op zichzelf erg degelijke games waren, werden ze niet unaniem met gejuich onthaald bij de hardcore fans. Met name het vrij korte avontuur, de lage moeilijkheidsgraad en het gebrek aan een nationale Pokédex bleken de belangrijkste kritieken.

Het lijkt er sterk op dat Pokémon Legends: Arceus de gamereeks in een nieuwe richting wil duwen en daarbij goed gekeken heeft naar de succesvolle open wereld van The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De remakes van Diamond & Pearl gaan dan weer voor de meer traditionele aanpak en moeten nostalgische zieltjes overtuigen.