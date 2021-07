Pokémon Unite review

Pokémon Unite biedt een unieke manier om met de geliefde Pokémon-vriendjes te strijden. De snelle gameplay is vermakelijk, maar door de aanwezigheid van microtransacties en het gebrek aan een rappe progressie zien we niet goed wat de levensverwachting van de game is, die in september ook beschikbaar wordt als mobiele game.

Pokémon is nog altijd een enorm populaire franchise, en dat weten ze bij Nintendo maar al te goed. Na het succes van onder meer de mobiele game Pokémon Go, probeert het Japanse bedrijf het nu in de vorm van een MOBA (Multiplayer Online Battle Arena). Pokémon Unite is momenteel enkel verkrijgbaar op de Nintendo Switch, maar verschijnt later dit jaar ook op mobiele apparaten.

Dat kwantiteit en kwaliteit niet altijd in één hand gaan, blijkt bij deze game des te meer. De gameplay is simpel, maar vermakelijk. Toch is het geen game met dezelfde levensduur als Pokémon Go of Pokémon Sword en Shield (inclusief uitbreidingen). Dat heeft voor een groot deel te maken met de duidelijke aanwezigheid van microtransacties.

Prijs en releasedatum

Pokémon Unite is een free-to-play game. Dat betekent dat de game gratis te downloaden is. Er is echter wel een aanzienlijke hoeveelheid aan cosmetische items beschikbaar die je door middel van microtransacties kunt aanschaffen. Hoewel het geen pay-to-win-titel betreft, zorgt het spenderen van echt geld ervoor dat je sneller toegang hebt tot nieuwe Pokémon.

De MOBA is sinds 21 juli 2021 beschikbaar voor Nintendo Switch en is vanaf september ook als mobiele game speelbaar op smartphones.

Verzamel Aeos Energy om punten te scoren

In Pokémon Unite ga je in teams van vijf de strijd aan tegen een ander team. Potjes duren slechts tien minuten (er zijn ook Quick Matches van vijf minuten beschikbaar), waardoor de wereld niet direct vergaat als je een keer een match verliest.

Het doel van de game is om zoveel mogelijk punten te scoren in de 'goals' van de tegenstander. Dit doe je door Aeos Energy te verzamelen door wilde Pokémon en Pokémon van de vijand te verslaan. Er zijn verschillende goals verspreid over de map. Zodra jouw team honderd punten ingeleverd, verdwijnt een goal en kun je door naar de volgende.

Naast standaard wilde Pokémon zijn er ook verschillende mini-bosses die je helpen extra veel punten te scoren. Sommige kun je makkelijk alleen aan, zoals Rotom. Andere, waaronder de legendarische Pokémon Zapdos, vereisen teamwork om te verslaan.

Het is uiteraard de bedoeling dat je zo lang mogelijk in leven blijft om je eigen goals te verdedigen en zoveel mogelijk punten te kunnen scoren. Bovendien verlies je kostbare Aeos Energy als je sterft, waardoor de vijand ermee vandoor kan gaan.

Hoewel je over een onbeperkt aantal levens beschikt, krijg je wel te maken met een timer alvorens je het slagveld weer mag betreden. Deze loopt naarmate de match vordert steeds verder op. Enige mate van tactiek is daardoor belangrijk. Soms is het beter om je terug te trekken dan om een gevecht aan te gaan.

Zoals je wellicht kent van andere MOBA's is er een top lane, bottom lane en middle lane beschikbaar om te volgen. In het midden vind je ook de welbekende jungle. Onderweg kun je vruchten oprapen om wat health bij te krijgen.

Pokémon Unite is een stuk toegankelijker dan collega-MOBA League of Legends. De gameplay is rechttoe rechtaan en dankzij de snelheid van een potje start je gemakkelijk een sessie met wat vrienden. Hoewel het aanvoelt als een casual game, is er zeker ook ruimte voor wat skillshots.

Dankzij de aanwezigheid van een Ranked-modus is er genoeg uitdaging uit te halen. Er zijn verschillende ranks om te behalen: Beginner, Great, Expert en Veteran. Aan het eind van het seizoen kun je hiervoor gewaardeerd worden met beloningen.

Het is wat vreemd dat Pokémon-types geen invloed hebben op gevechten. Normaal gesproken zou Charizard met zijn vuurtype aanvallen gemakkelijk korte metten moeten maken met grastype Venusaur. Dat dit belangrijke aspect van de Pokémon-franchise niet in de game verwerkt zit, voelt als een gemiste kans.

Mocht je de 5v5-battles zat worden, dan kun je ook terecht in kleinere maps die slechts vijf minuten duren. Deze maps roteren dagelijks en bevatten nieuwe wilde Pokémon en unieke lay-outs wat betreft de arena. Het is een prettige afwisseling van de normale potjes.

Pikachu, ik kies jou!

Als je de game voor het eerst opstart, heb je de keuze uit een beperkt aantal starters. De vijf mogelijke opties zijn Eldegoss, Snorlax, Pikachu, Charizard en Talonflame. Daarna zijn er een aantal Pokémon die je kunt ontgrendelen door dagelijks te spelen, missies te voltooien of met echt geld te smijten.

Alolan Ninetales, Crustle en Slowbro zijn Pokémon die je binnen een week kunt vrijspelen. Als je veertien dagen achter elkaar inlogt, ontvang je Greninja en wanneer je vóór 31 augustus Pokémon Unite opstart, krijg je bovendien Zeraora gratis. Ook Cinderace is na acht dagen beschikbaar in de vorm van een gratis cadeau.

Alle andere Pokémon kun je verkrijgen door middel van een Unite License. In dit rijtje behoren ook veel Pokémon die het sterkst zijn om te gebruiken in gevechten. Om extra Pokémon te ontgrendelen, heb je Aeos Coins nodig. Het is een schaarse in-game valuta, aangezien je wekelijks slechts een maximum aantal Coins kunt verdienen. Om Absol te unlocken hebben we maar liefst 10.000 van deze kostbare muntjes moeten inleveren.

Elke Pokémon heeft verschillende aanvallen en een andere rol. Zo zijn er Attackers, Defenders, Supporters, Speedsters en All-Rounders. Bij het samenstellen van een team is het belangrijk dat de rolverdeling zo goed mogelijk is verdeeld.

Microtransacties

Hoewel Pokémon Unite een gratis game betreft, zit de game vol microtransacties. Dat is niet verrassend aangezien de game is ontwikkeld door The Pokémon Company én TiMi Studios van de Chinese grootmacht Tencent. Met levensechte euro's kan je een battle pass aanschaffen, waardoor je elk seizoen nieuwe items kunt verkrijgen. De battle pass is voornamelijk gevuld met niet echt boeiende cosmetische items, Aeos Tickets en Item Enhancers. Daarnaast kun je andere in-game aankopen doen, waaronder Unite Licences, gekke Pokémon-outfits voor je avatar en zelfs outfits voor je Pokémon zelf.

Deze bovenstaande items zijn ook te bemachtigen zonder ooit ook maar één cent aan microtransacties te betalen. Echter wordt al snel duidelijk dat het bemachtigen van de hoeveelheid Aeos Coins die je nodig hebt een eeuwigheid duurt door enkel het spel te spelen. Er zit namelijk een maximum aan 2.100 Aeos Coins die je in één week kunt verdienen. Het aanschaffen van een nieuwe Unite License, waarbij je een nieuwe Pokémon vrijspeelt, kost al snel tussen de 6.000 en 10.000 Aeos Coins. Zoals je kunt bedenken, zijn de beste Pokémon het meeste geld waard. Dat betekent dat je weken moet wachten om één extra Pokémon vrij te spelen. De keuze om wat eigen geld in te leggen is voor sommigen dan ook snel gemaakt.

Aeos Tickets zijn ook niet makkelijk te verkrijgen, terwijl een Snorlax-pakje maar liefst 5.540 Aeos Tickets kost. Een Cramorant-outfit is zelfs te koop voor 13.700 Aeos Tickets (en dat terwijl dit cosmetische item momenteel in de aanbieding is).

De makers lijken er alles aan te doen om het vrijspelen van content door simpelweg te spelen zo schaars mogelijk te maken. Enerzijds word je zo niet gemotiveerd om extra veel te spelen, maar anderzijds ga je mogelijk sneller overstag op het gebied van microtransacties. Geen aangename zet als je bedenkt dat de game ook veel door jonge kinderen wordt gespeeld.

Om het geheel nog vervelender te maken, bevindt het merendeel van de ontgrendelbare items zich achter verschillende menu's, waarbij je over het algemeen veel moet klikken om een beloning te ontgrendelen. Hoewel het begrijpelijk is dat een gratis game op enige wijze gebruikmaakt van in-game valuta, is de manier waarop Pokémon Unite dit aanpakt een pijnlijke gewaarwording.

Eindoordeel

Er zijn redelijk wat redenen om van Pokémon Unite een dagelijkse bezigheid te maken, maar de meeste redenen hebben jammer genoeg een nare nasmaak. Hoewel de gameplay vermakelijk is, lijkt de lol er na enkele potjes per dag wel vanaf. Dat gevoel wordt versterkt door de trage progressie. Er is simpelweg geen mogelijkheid om écht te grinden. De beloningen zijn daarvoor te veel achter een grendel geplaatst. De gameplay zelf leent zich er prima voor om dagelijks enkele matches te spelen. Echter zorgt terughoudendheid in progressie ervoor dat je niet eens zin hebt om een extra potje te starten.

De vraag is dan ook vooral hoelang deze gratis MOBA interessant blijft om te spelen. Er zullen ongetwijfeld nieuwe items en Pokémon worden toegevoegd in de toekomst, maar het lijkt erop dat deze door simpelweg te spelen onmogelijk zijn om allemaal te ontgrendelen. De enige remedie lijkt om je portefeuille boven te halen, en dat is iets waar we zeker geen voorstander van zijn.