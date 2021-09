Pokémon Unite vanaf vandaag beschikbaar voor Android en iOS

Pokémon Unite is vanaf vandaag te downloaden op Android en iOS. In juli van dit jaar verscheen de MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) al op de Nintendo Switch waar het maar liefst 9 miljoen keer is gedownload.

Je kunt Pokémon Unite downloaden via de Google Play Store voor Android-apparaten en de App Store voor iPhones. Als je de game eerder al op je Nintendo Switch hebt gespeeld, kun je verbinding maken met je Nintendo Account om je progressie over te zetten.

In Pokémon Unite speel je in een online arena waar twee teams van vijf spelers de strijd aangaan om zoveel mogelijk punten te scoren. Je gebruikt hiervoor uiteraard Pokémon om elkaar te verslaan.

Aangezien het om een multiplayer-game gaat, heb je een internetverbinding nodig. Veel mobiele games hebben te maken met connectieproblemen wanneer veel mensen tegelijkertijd online gaan. Pokémon Unite heeft hier een handige oplossing voor bedacht.

(Image credit: TechRadar)

Online games maken gebruik van servers om gamesessies te hosten. Als je een online game opstart op jouw apparaat, zal er automatisch verbinding worden gemaakt met een server. Er is slechts een beperkt aantal spelers dat tegelijk met een server verbonden kan zijn. Als teveel gebruikers verbinding proberen te maken kan een game crashen of lukt het simpelweg niet om verbinding te maken.

Dit is een veelvoorkomend probleem bij mobiele games, zoals bij Witcher: Monster Slayer. Dat is een Pokémon Go-achtige game op basis van je locatie waar je in de echte wereld rondloopt en op zoek gaat naar 'ghouls'. Bij de lancering van de game ervaarden veel gebruikers problemen met verbinden. Sommigen moesten meer dan een halve dag wachten.

Als een populaire game releaset, zijn gamers vaak enthousiast om het zo snel mogelijk te spelen. Dit vergt veel van de servers en zorgt er bovendien voor dat veel mensen geen verbinding kunnen maken.

Voor Pokémon Unite is dit probleem waarschijnlijk niet aanwezig, aangezien je niet direct online speelt als je de game downloadt. Je moet namelijk eerst een profiel aanmaken en een kleine tutorial doorlopen. Dit is een handige manier van de maker om ervoor te zorgen dat gebruikers niet allemaal tegelijk de servers overbelasten.

We hebben al geprobeerd om via onze iPhone in Pokémon Unite te raken en konden gemakkelijk een aantal games spelen, zonder eindeloos naar een laadscherm te hoeven kijken.