Nacon MG-X Android Gaming Controller review

Nacon heeft een degelijke mobile gaming-controller afgeleverd die uitermate geschikt is voor gebruik met Xbox Game Pass. De knoppen reageren snel en de controller ligt grotendeels lekker in de hand. Bijna alle Android-smartphones passen, maar we vinden de randen van het schuifmechanisme wat aan de scherpe kant.

De Nacon MG-X Android Gaming Controller is de nieuwste gaming-controller van het Franse bedrijf. Nacon brengt al sinds jaar en dag randapparatuur uit voor gaming, van toetsenborden en muizen tot RIG-headsets en controllers. Aan het rijtje van geweldige gaming-controllers als de Revolution Unlimited Pro en Revolution Pro Controller 3 voegt Nacon nu een controller voor Android-toestellen toe aan zijn portfolio.

De controller is speciaal ontworpen voor gebruik met Xbox Game Pass, waardoor je jouw favoriete Xbox-games kunt streamen vanaf een Android-smartphone. Je hoeft dankzij de Nacon MG-X geen gebruik te maken van de vaak onhandige digitale knoppen op je smartphone, maar kan aan de slag met een volwaardige fysieke controller.

Nacon MG-X: prijs en releasedatum

Wat is het? Nieuwe gaming-controller van Nacon voor Android-smartphones

Nieuwe gaming-controller van Nacon voor Android-smartphones Wanneer verschijnt het? 20 september 2021

20 september 2021 Wat kost het? 99,90 euro

Design en prestaties

De Nacon MG-X tovert jouw smartphone om tot een soort Nintendo Switch Lite (zonder de mogelijkheid om Nintendo Switch-games te spelen), waarbij jouw toestel zich tussen de twee uiteindes van de controller bevindt. Het geheel ziet eruit als een handheld console, wat de game-ervaring erg prettig maakt.

De behuizing van de controller is gemaakt van kunststof en heeft aan de achterkant een getextureerde padding die het vasthouden comfortabel maakt. Op de plek waar je jouw vingers plaatst, zit een kleine verdikking. Hierdoor rusten je vingers op een aangename manier op de achterzijde en heb je voldoende grip tijdens het gamen.

Omdat de controller uit één geheel bestaat, is het niet zo compact als bijvoorbeeld de Razer Kishi, maar we vinden het design wel een stuk prettiger en duurzamer aanvoelen. We hebben het gevoel dat onze smartphone voldoende ondersteund wordt door de controller en zijn daardoor niet bang dat ons toestel zal buigen door de controller.

Op de plek waar je jouw smartphone plaatst bevindt zich eveneens een getextureerde padding die jou telefoon moet beschermen tegen krassen door de controller. Deze padding wordt doorgetrokken tot de randen en zorgt er eveneens voor dat het toestel goed op zijn plek blijft zitten. Zelfs als je de controller om een of andere reden ondersteboven houdt en er zelfs wat mee schudt, blijft de smartphone in de houder hangen (ja, we hebben dit écht uitgeprobeerd).

Het design haalt veel inspiratie uit de officiële Xbox-controllers. Het beschikt over gekleurde XYAB-knoppen en een Xbox-logo als aan/uit-knop (Nexus-knop). De rechter joystick bevat het bekende Nacon-logo. Beide joysticks hebben een domed ontwerp, wat betekent dat ze een bolling hebben. Ze bieden voldoende grip tijdens het gamen.

De reactietijd van de knoppen is zeer goed en we merkten weinig input lag op. Omdat de Nacon MG-X speciaal ontworpen is in combinatie met Xbox Game Pass is je game-ervaring in zeer grote mate afhankelijk van je internetverbinding. De enige keren dat de knoppen wat minder responsief leken, was op momenten dat onze wificonnectie niet optimaal was. Daar kan de controller niet veel aan doen.

Linksonder bevindt zich een USB-C-poort waarmee je de controller kunt opladen door middel van de bijgeleverde kabel. Belangrijk om te weten is dat je jouw telefoon niet kunt opladen tijdens het gamen, aangezien de oplaadpoort van de meeste toestellen zich tegenwoordig aan de onderkant bevindt. Deze plek is niet toegankelijk tijdens het gamen. De Razer Kishi kan jouw toestel weer wel opladen tijdens gamesessies.

De controller voelt stevig aan en lijkt een hele tijd mee te moeten kunnen. In de relatief korte tijd met de controller kunnen we echter niets zeggen over de duurzaamheid van de joysticks.

De LB- en RB-knoppen hebben een aangename klik, al zijn ze redelijk goed hoorbaar. De LT- en RT-triggers leggen een relatief korte afstand af bij het indrukken en voelen al snel zwaar aan. Het zijn niet de meest prettige triggers om te gebruiken - het voelt meer aan als een knop dan als een trigger - maar voor een mobiele controller kan het er mee door.

Bij grote smartphones (maximaal 6,7 inch) moet je het schuifmechanisme een groot stuk uitschuiven, waar wel iets van kracht voor nodig is. Als je de smartphone uit de controller wil halen, zijn de randen tussen de twee delen wat aan de scherpe kant.

Een van die randen is - afhankelijk van de grootte en plaatsing van je handen - ook op te merken tijdens het spelen, omdat de linker greep een stuk korter is dan aan de andere kant. Dit heeft alles te maken met het schuifmechanisme, maar de greep had naar onze mening wat groter gemogen om dit probleem te voorkomen.

Set-up en compatibiliteit

Elk Android-toestel dat over Android 6 of nieuwer draait, werkt in combinatie met de controller. Je koppelt de Nacon MG-X en je smartphone aan elkaar door middel van bluetooth. Om in de controller te passen, mag je telefoon geen groter scherm hebben dan 6,7 inch. Dit betekent dat de Samsung Galaxy S21 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra en Asus ROG Phone 5 volgens de specificaties niet zullen passen.

Nu hebben we deze toestellen momenteel niet bij de hand, dus kunnen we dit niet testen. We ervaren echter al flink wat moeite met het plaatsen van de Motorola Edge 20 Pro tussen de beide zijdes. Dit toestel heeft een display van 6,7 inch, zoals. Bij de iets kleinere Oppo Reno 6 (6,43 inch) ervaarden we hier geen moeite mee.

De verbinding tot stand brengen is vrij eenvoudig: je schakelt bluetooth in op je smartphone en houd vervolgens de bluetooth-knop aan de onderkant van de controller enkele seconden ingedrukt. Het Xbox-logo (de aan/uit-knop) op de voorkant zal dan in vlot tempo knipperen. Selecteer de MG-X-controller uit de lijst met bluetooth-apparaten en de twee zijn verbonden.

Je kunt de Nacon MG-X uitschakelen door de Nexus-knop zo'n zes seconden ingedrukt te houden. Dit is naar onze mening wel wat aan de lange kant. De controller schakelt zich overigens na een tijdje ook automatisch uit als er geen input meer wordt gedetecteerd.

Als je batterij wil besparen, doe je er waarschijnlijk wijs aan om de controller alsnog handmatig uit te schakelen. De batterij gaat echter ongeveer achttien tot twintig uur mee, waardoor je niet bang hoeft te zijn dat je de controller vaak aan de lader moet leggen.

Als je de Nacon MG-X na een korte pauze weer wil gebruiken, hoef je enkel de controller in te schakelen. Je toestel zal automatisch opnieuw verbinding maken met de controller, mits bluetooth aanstaat natuurlijk.

Moet ik de Nacon MG-X kopen?

Koop het als...

Je meer uit mobile gaming wil halen

Xbox Game Pass biedt een handige manier om je Xbox-gamebibliotheek via je telefoon te spelen. Echter zijn die digitale knoppen helemaal niet handig, waardoor een controller als de Nacon MG-X je game-ervaring naar een hoger niveau tilt.

Je een Xbox Game Pass-abonnement hebt

Hoewel je ook niet-Game Pass-spellen kunt spelen met de Nacon MG-X, is de controller wel met dat doel ontworpen. Bovendien zijn vrij weinig Android-games compatibel met een controller. Als je graag Xbox-games op je mobiel speelt, is deze controller een geweldige aanwinst.

Je een stevige controller zoekt voor mobile gaming

De Nacon MG-X is stevig gebouwd en voelt degelijk aan. Je kunt de controller zo in je rugzak of koffer gooien, zonder bang te zijn dat deze snel beschadigd raakt. Daarnaast biedt de controller genoeg bescherming voor je toestel tijdens het gamen.

Koop het niet als...

Je een iPhone hebt

De Nacon MG-X is Android-only, wat betekent dat je deze controller niet kunt gebruiker in combinatie met een iPhone. Voor iPhone-gebruikers zijn er overigens andere alternatieven op de markt.

De batterij van je smartphone snel leeg raakt

Het is niet mogelijk om je smartphone op te laden als het toestel in de controller is geplaatst. Als jouw smartphone al wat ouder is en snel met een lege batterij komt te zitten, kun je beter een andere controller overwegen (óf het is tijd voor een nieuwe smartphone).