Nieuwe PS5 systeemupdate komt met vernieuwing die iedereen kan waarderen

De nieuwe PS5 systeemupdate is momenteel nog exclusief voor bèta-gebruikers, maar belooft wel veel goeds. Het brengt enkele broodnodige verbeteringen met zich mee voor de nieuwste console van Sony. Zo is er de mogelijkheid om de opslag van de PS5 uit te breiden via de voorheen vergrendelde SSD-poort.

Er is echter een nieuwe toevoeging in de aanstaande systeemupdate die zo simpel, maar o zo welkom is. Achteraf zal je niet begrijpen hoe je zonder hebt gekund. In tegenstelling tot de mogelijkheid om extra opslag toe te voegen, is dit een feature waar wel iedereen meteen baat bij heeft. Zeker de mensen die al sinds de lancering een PS5 hebben.

Het heeft dan ruim acht maanden geduurd om het te implementeren, maar de PS5 toont nu eindelijk voor welk platform elke game uit jouw bibliotheek van is. Een klein label laat makkelijk en snel zien of een game voor de PlayStation 4, PlayStation 5 of beide is bestemd. Zo selecteer je makkelijk en snel de juiste versie van een game.

Een voorbeeld: Ik heb een fysieke kopie van Final Fantasy 7 Remake in huis, met de intentie om deze te upgraden naar de PS5-versie. Aangezien beide versies dezelfde cover art gebruiken, is het moeilijk om te raden welke versie de juiste is wanneer deze op mijn homescherm staat. Dankzij de nieuwe PS5-update zie ik echter meteen welke de PS5-versie en welke de PS4-versie is. Nice!

(Image credit: Sony)

Het toevoegen van platformlabels aan de user interface van de PS5 is een zet die matcht met wat Microsoft heeft gedaan op de Xbox Series X en Xbox Series S. Games die zijn geoptimaliseerd voor de nieuwe hardware worden prominent gemarkeerd met een X|S-symbool. Zo is er nooit sprake van twijfel of je de juiste versie opstart. Microsoft gaat zelfs zo ver dat het originele Xbox- en Xbox 360-games voorziet van een label.

Microsoft voorziet zelfs Xbox Game Pass-titels van een label. (Image credit: The Verge)

Op de PS5 is dit niet altijd het geval geweest. Veel gebruikers trappen in de val door de last-gen versie van een game te downloaden, of weten simpelweg niet welke versie ze gaan spelen. Ook al heeft Sony dit probleem opgelost, betrap ik mezelf er af en toe nog steeds op om de verkeerde versie van Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2 op te starten (nadat dus al de next-gen upgrade geïnstalleerd is).

Fluitje van een cent

De nieuwe platformsymbolen zie je ook in je trofeeënlijst. (Image credit: Sony)

Het hebben van deze kleine platformindicatoren maakt het ook makkelijker om te navigeren door de PlayStation Store. Je ziet direct of je naar een PS4- of PS5-versie van een game gaat, zonder dat je aandachtig de tekst moet lezen hiervoor.

De stap om tags toe te voegen op de PS5 is belangrijk, gezien de manier waarop Sony's console omgaat met next-gen updates.

Vaak moet je namelijk je PS4-versie van een game behouden, om er zeker van te zijn dat je je opslagdata hebt geüpload voordat je begint met de nieuwe PlayStation-versie. Op Xbox Series X en S is het niet nodig om de oude versie van een game te behouden dankzij Smart Delivery en Xbox Cloud Saves. Deze diensten detecteren automatisch de best mogelijke versie voor jouw systeem, en je opslagdata is altijd gesynchroniseerd met de cloud. Zo hoef je je geen zorgen te maken over het up- of downloaden van oude opslagdata.

Er komt nog meer aan

(Image credit: Sony)

Wellicht dat deze nieuwe feature niet zoveel aandacht krijgt als het SSD-thema, maar er bestaat geen twijfel over dat het toevoegen van labels aan PS5 games en PS4 games de UI intuïtiever maakt. Als Sony en Microsoft willen doorgaan met backwards compatibility in de toekomst (alhoewel Sony nog meer kan doen), is de nood om gebruikers te tonen welke versie er op het scherm staat essentieel.

Hoewel systeemupdates niet zo frequent zijn als op de Xbox Series X|S, welke onder meer een nachtmodus en 4K dashboard krijgen, luistert Sony duidelijk naar de feedback van gebruikers om hun platformen beter te maken.

Als we nu ook nog folders, ondersteuning voor 1440p en VRR kunnen krijgen in de nieuwe systeemupdate, zouden we erg blij zijn Sony.