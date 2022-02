Avatar: Frontiers of Pandora: alles wat we weten

Avatar: Frontiers of Pandora is een aankomende game van Ubisoft waarin spelers de wereld betreden van een van de grootste films aller tijden. De game speelt zich af in de levendige wereld van Pandora, in een standalone-verhaal over de strijd tussen de inheemse Na'vi en menselijke indringers.

De game draait op de laatste versie van Ubisofts Snowdrop-engine voor de nieuwste consoles. Het belooft een showcase te zijn voor alles wat de Xbox Series X en PS5 in huis hebben.

Er is nog genoeg om te weten te komen over Avatar: Frontiers of Pandora. De game lijkt op een goed moment te komen, aangezien de eerste van vier nieuwe Avatar-sequels in 2022 moet verschijnen. Frontiers of Pandora staat voor hetzelfde jaar gepland, maar een exacte releasedatum is nog niet bekend.

Naarmate het jaar vordert zullen we ongetwijfeld meer te weten komen over de Avatar-game. Hieronder lees je alles wat we al weten over Avatar: Frontiers of Pandora.

In het kort

Wat is het? Een game in de wereld van James Camerons Avatar-films

Een game in de wereld van James Camerons Avatar-films Wanneer kan ik het spelen? 2022

2022 Waar kan ik het spelen? PS5, Xbox Series X/S, pc, Stadia en Amazon Luna

Avatar: Frontiers of Pandora: releasedatum

Avatar: Frontiers of Pandora verschijnt ergens in 2022 voor PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, pc, Stadia en Amazon Luna.

De game is officieel onthuld tijdens de Ubisoft Forward-showcase op de E3 in 2021. We wachten nog steeds tot Ubisoft een specifieker releaseschema naar buiten brengt. We weten al dat de game al eens is vertraagd (via GameSpot) vanwege de vertraging van de film Avatar 2. Deze wordt nu in december 2022 in de bioscopen verwacht. Het is echter niet duidelijk of de game in dezelfde periode verschijnt.

Avatar: Frontiers of Pandora: trailer

Tech Showcase

Ubisoft heeft een Tech Showcase naar buiten gebracht voor Avatar: Frontiers of Pandora. Het toont geen nieuw beeldmateriaal van de game, maar het geeft wel een flink inzicht in wat het team met de vernieuwde Snowdrop-engine van plan is.

Een eerste blik

Avatar: Frontiers of Pandora werd onthuld tijdens het Ubisoft Forward-evenement tijdens E3 2021 en verschijnt in 2022. Onderstaande trailer geeft een inkijkje in Pandora, wat er misschien nog wel mooier uitziet dan in de film uit 2009.

Avatar: Frontiers of Pandora: screenshots

Hieronder zijn enkele screenshots te zien uit de Avatar: Frontiers of Pandora-trailer:

Avatar: Frontiers of Pandora: gameplay en verhaal

Details voor de gameplay en het verhaal van Frontiers of Pandora zijn nog schaars. De officiële website van Avatar: Frontiers of Pandora omschrijft de titel als een "first-person actie-avonturengame". De bovenstaande trailer geeft ons een beeld van het first-person-perspectief. We zien een Na'vi op een mount, die niet echt lijkt op een Direhorse. Het is mogelijk dat het de speler kan helpen in mounted combat. Het zou in elk geval mogelijk moeten zijn om door Pandora te rijden op een mount. De wereld zit ook vol wezens die we al - en ook niet - hebben gezien in de film.

Het lijkt erop dat er een soort hub is voor de Na'vi, waardoor er een mogelijkheid is dat er online aspecten zijn. Daarnaast hopen we dat we onze Na'vi kunnen aanpassen.

Het heeft er daarnaast alle schijn van dat de Na'vi opnieuw ten strijde moet tegen de RDA (Resources Development Administration), zoals in de film. Deze organisatie dreigt de wereld van de Na'vi te vernietigen en beschikt over een flinke verzameling aan gewapende technologie. De trailer toont RDA-helikopters op oorlogspad om de Na'vi te vernietigen. We zien Na'vi op een Great Leonopteryx springen en pijlen naar de helikopter afvuren. Een laatste pijl landt en zorgt voor een explosie, waarna het toestel in de fik vliegt.

Dit betekent echter niet dat de game zijn eigen verhaal zal hebben. In een interview met VentureBeat zegt Luigi Priore, vice-president van Disney en Pixar Games, dat Frontiers of Pandora de personages en het plot van de originele Avatar-film en deel twee naast zich neer legt en een heel nieuw verhaal zal vertellen.

"Zo'n vijftien tot twintig jaar geleden was het spelen van een film een ding. Je kocht een game en speelde de film", zei Priore. "Dingen als de klassieke Aladdin-game op Sega Genesis. Je speelde de film. Dat was populair op dat moment, maar gamers verwachten nu veel meer. Ze willen interactie met hun favoriete personages en werelden, maar ze willen wel nieuwe verhalen beleven en nieuwe dingen doen met die personages en werelden".

"Het heet Frontiers of Pandora, omdat het plaatsvindt op een heel andere grensscheiding. Een ander gebied van de maan van Pandora."

Volgens de officiële site van de gane, zullen spelers beginnen aan een "standalone-verhaal" waar "ze spelen als een Na'vi en op avontuur gaan langs de Western Frontier". Het is een gedeelte van Pandora dat we nog niet eerder hebben gezien. "Ontdek een levendige en ondernemende wereld die wordt bewoond door unieke wezens en nieuwe personages".

Avatar: Frontiers of Pandora: nieuws en geruchten

Jaren van nieuwe content

Ubisoft heeft een lang leven voor Avatar: Frontiers of Pandora op de planning. In een winstoproep (via TweakTown) zegt Ubisoft CFO Frederick Duguet: "Avatar Frontiers of Pandora is een grote game naast een langverwachte film. De ontwikkeling is goed op weg en het is een prachtige wereld dankzij de Snowdrop-engine. Het wordt een erg lange game wat betreft content over vele jaren verspreid."

'Het gaat goed'

In september van 2021 tweette industrie-insider Tom Henderson dat het "goed gaat" met Frontiers of Pandora. Henderson heeft het vaker bij het rechte eind als het gaat om leaks, voornamelijk over de Battlefield-reeks. Als Hendersons informatie klopt, klinkt het plausibel dat de game in 2022 kan verschijnen.

Avatar: Frontier of Pandora is coming along nicely :)I'll have info on that by the end of the year hopefully. pic.twitter.com/1WqCtKsSxUSeptember 16, 2021 See more

Npc's zullen “de staat van de wereld begrijpen”

In de Tech Showcase vertelt het team van Avatar hoe de npc's zich realistischer zullen gedragen ten opzichte van de wereld. Alice Rendell, hoofd verhaaldesigner, zegt dat "de verschillende activiteiten die npc's kunnen uitvoeren in de wereld, en de verschillende animaties die ze kunnen hebben, ervoor zorgen dat de wereld erg levendig aanvoelt." Volgens Rendell wil het team "dit nog eens een stap verder nemen door een systeem te creëren waarin de npc's de staat van de wereld begrijpen, zoals het weer, spelerprogressie en het tijdstip van de dag."

Zelfs planten zullen zich aanpassen op een bepaalde manier. Senior technical artist Kunal Luthra legt uit dat "het voordeel van Snowdrop is dat het erg complexe shaders aankan. Het kan leven toevoegen aan de vegetatie van Pandora. We hebben veel interactieve shaders gemaakt die kunnen worden beïnvloed door de speler, van real-time windsimulaties en interacties, tot intelligente planten die reageren op jouw aanwezigheid."

Aangedreven door Snowdrop

We weten dat Frontiers of Pandora draait op Ubisofts Snowdrop-engine. Games als Tom Clancy’s The Division 2, South Park: The Fractured But Whole en Mario + Rabbids: Kingdom Battle gingen Avatar al voor.

"In februari 2017 werd aangekondigd dat we een nieuw, geweldig avontuur gaan beleven met Lightstorm Entertainment en FoxNext Games, naar de wereld van Pandora, waar we een geweldige game creëren die plaatsvindt op de prachtige, maar gevaarlijke maan van de prominente Avatar-filmfranchise," zo is te lezen op de website van Massive Entertainment .

Net als Avatar 2 vertraagd

Avatar: Frontiers of Pandora staat gepland voor release in 2022, net zoals de Avatar-filmsequel: Avatar 2. We weten niet wanneer de Avatar-game oorspronkelijk zou verschijnen, maar het is wel duidelijk dat de vertraging van de game hand in hand gaat met de vertraging van de film. Avatar 2 zou nu in december 2022 verschijnen. Het is mogelijk dat we Frontiers of Pandora ook aan het einde van 2022 zullen zien. Op dit moment kunnen we echter niets anders dan speculeren.

Focus op current-gen

Ontwikkelaar Ubisoft Massive legt uit dat Avatar: Frontiers of Pandora niet naar last-gen consoles komt, zoals de PS4 en Xbox One. Dit komt door technische redenen.

In een interview met IGN, benoemt Technical Director of Programming Nikolay Stefanov dat de PS5 en Xbox Series X een veel sterkere scène kunnen renderen dankzij de krachtigere technologie. "Nieuwe consoles stellen ons in staat om een object veel gedetailleerder te tonen, zowel dichtbij als als je hoog in de lucht vliegt. We kunnen ray tracing inzetten om schaduwen in de verte aan te passen, zo'n drie of vier kilometer van je vandaan."

Dit zou betekenen dat gebieden zoals jungles en bossen veel sneller en efficiënter moeten laden en renderen dan op de technologie van last-gen consoles. Dit soort gebieden hebben traditioneel gezien vaker moeite om een stabiele framerate en texture-kwaliteit te behouden.