Avatar 2: release, eerste afbeeldingen en alles wat we verder weten

De originele Avatar kan met recht bestempeld worden als een fenomeen. Dankzij geavanceerde performance capture, een ontzettend sterke grafische basis en 3D fotografie die beter is dan menigeen kon bedenken, werd de epische film van James Cameron een ware kaskraker. Niet voor niets dat de film destijds de meest succesvolle film (financieel) ooit zou worden. Dat vroeg natuurlijk om een vervolg, maar ruim tien jaar later wachten we er nog steeds op...

Oorspronkelijk stond Avatar 2 (of hoe de film ook mag gaan heten) gepland voor 2014. Het zou de tweede film worden van de saga, en het staat al jaren vast dat er minstens vier films van verschijnen in totaal. In de nieuwe film keren we terug naar Pandora, waar de inheemse Na'vi-bevolking met succes de menselijke inval wist tegen te houden. De mens wilde het eiland overnemen omdat het beschikt over een zeldzaam (lees: duur) materiaal genaamd unobtainium.

Een van de mensen die mee is, is de half verlamde militair Jake Sully. Hij is het hoofdpersonage van de film en wordt verliefd op Neytiri, iemand die behoort tot de Na'vi. Het einde van deel één toonde ons dat zijn bewustzijn permanent gedownload werd naar zijn Na'vi-lichaam. Avatar 2 vertelt ons meer over het vervolg van deze relatie. Het stel moet nu kinderen hebben, en daarnaast maken we kennis met nieuwe Na'vi en mensen.

Wat kunnen we verder nog verwachten van de film die, totdat Avengers: Endgame (van Marvel) verscheen in 2019, de titel 'grootste blockbuster aller tijden' met zich mocht meedragen? We zijn eropuit getrokken om te onderzoeken wat er tot dusver nog meer bekend is over Avatar 2. Denk aan de releasedatum, het plot, de echte titel, cast en meer.

Avatar 2 releasedatum (en die van Avatar 3, 4 and 5)

Als je een Star Wars-fan bent, dan zal je vast al weten dat er na de release van The Rise of Skywalker een grote leegte is. Gelukkig is er vanaf 2021 een titel die dit gat kan vullen, namelijk Avatar. 12 jaar na de release van het origineel verschijnt op 17 december 2021 Avatar 2.

Avatar 3, Avatar 4, en Avatar 5 zijn tegelijkertijd geschreven en eveneens in de maak. Gelukkig hoeven we daar relatief gezien niet zo heel lang op te wachten; de titels zijn in chronologische volgorde gepland voor december 2023, december 2025 en december 2027.

Tussen de Avatar-films door heeft Disney heel strategisch gekozen om er een Star Wars-film in te zetten. De nieuwe Star Wars-titels staan gepland voor december 2022, 2024, en 2026.

Tot de kern

Wat is het? De big-budget terugkeer naar Pandora, de levendige wereld die James Cameron gecreëerd heeft voor de originele Avatar uit 2009.

De big-budget terugkeer naar Pandora, de levendige wereld die James Cameron gecreëerd heeft voor de originele Avatar uit 2009. Waar kan ik het kijken? Aangezien het gaat om een gigantisch grote filmtitel, lijkt het ons aannemelijk dat het eindproduct in vrijwel elke standaard bioscoop te zien zal zijn. Vrij snel na de bioscooprelease verwachten we de film op Disney Plus.

Aangezien het gaat om een gigantisch grote filmtitel, lijkt het ons aannemelijk dat het eindproduct in vrijwel elke standaard bioscoop te zien zal zijn. Vrij snel na de bioscooprelease verwachten we de film op Disney Plus. Wanneer kan ik het kijken? 17 december 2021.

Avatar 2: de eerste afbeeldingen

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Er zijn al wat plaatjes opgedoken van Avatar 2. Het gaat om concepttekeningen van de waterige delen van Pandora, onthuld tijdens CES 2020 in San Francisco. De afbeeldingen laten meer zien van de oceaangebaseerde setting. Hieronder vind je meer gerelateerde afbeeldingen.

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

(Image credit: Disney/20th Century Fox)

Krijgt Avatar 2 nog een nieuwe titel?

De naam voor het vervolg op Avatar? Vooralsnog is er niet veel meer bekend dan 'Avatar 2'. Een BBC-bericht uit 2018 claimt dat de vier nieuwe films (in chronologische volgorde) mogelijk zo gaan heten: Avatar: The Way of Water, Avatar: The Seed Bearer, Avatar: The Tulkun Rider, en Avatar: The Quest for Eywa (Eywa verwijst naar de godheid die de Na'vi aanbidt).

Mocht je nu denken: "Wat een saaie titels", dan hebben we slecht nieuws voor je: deze namen worden volgens Cameron (in een gesprek met ET) namelijk wel overwogen. Er is echter nog geen eindoordeel geveld over de namen.

Cameron kan natuurlijk ook voor de alternatieve Alien-route kiezen door Avatars, Avatar 3, Avatar Resurrection en Avatar vs Predator aan te houden. Of misschien toch niet...

Avatar 2 verhaal: wat we al weten

Specifieke plotten kunnen we op dit moment nog niet spotten op het internet of daarbuiten. Wel weten we dat het verhaal zich ongeveer één decennium na het origineel afspeelt. Jake Sully (als avatar) en Neytiri hebben nu kinderen. Verder is het bevestigd dat het merendeel van de film zich afspeelt rondom de oceanen van Pandora. Een grote rol is weggelegd voor de nieuwe zeevarende Metkayina-clan.

"We hebben de beslissing genomen voor de sequels om niet exact te doen wat andere sciencefictionfilms doen; als ze water willen, dan gaan ze naar de oceaanplaneet, en als ze sneeuw willen, gaan ze naar de ijsplaneet," zei Camerons producing partner Jon Landau in een interview met Slashfilm. "We keken naar alle wonderen die de aarde ons laat zien, en we realiseerden ons dat we ons hele leven konden reizen en dan nog niet alle ware wonderen konden zien die de aarde heeft. Vandaar dat Jim de beslissing maakte om de vervolgen allemaal op Pandora te laten plaatsvinden. De vervolgen van Avatar laten ons kennismaken met verschillende omgevingen, en ook met verschillende culturen."

Uiteraard zal er ook een rol zijn weggelegd voor de vervelende mensen van de Resources Development Association (RDA), maar deze zal mogelijk minder groot zijn dan deel 1. "Het verhaal van het vervolg volgt Jake en Neytiri, en hun kinderen", zo meldt Cameron aan Variety. "Het is meer een familiesaga over de problemen met de mens."

Hoewel Avatar 2 de tweede film uit een serie van vijf wordt, is het plan om dit deel te laten functioneren als een film die op zijn eigen poten kan staan, zonder dat het meteen volledig is losgetrokken van het Avatar-verhaal en -universum. Het verlangen van Cameron om een waardig verhaal te creëren is dan ook een van de redenen geweest dat deel twee zo lang op zich laat wachten.

"We maken standalone-films die ook écht op zichzelf kunnen staan", zo vertelt Landau aan Slashfilm. "In plaats van het snel in elkaar zetten van sequels, want Jim zet er geen haast achter, moeten we bouwen aan het fundament, en dat zijn de scripts. Wetende dat we meerdere verhalen willen vertellen, willen we niet slechts één script oplossen. We willen de scripts voor alle films die we willen maken oplossen voordat we ons wagen aan het maken ervan. Dat is hetgeen wat ons zoveel tijd kostte."

Avatar 2 cast: nieuwe en terugkerende personages

(Image credit: Disney)

Geheel volgens verwachting duiken Sam Worthington en Zoe Saldana weer op in Avatar 2 als Jake en Neytiri. Ook Giovanni Ribsi (RDA-chef Parker Selfridge), Joel David Moore (sympathieke Norm Spellman), en CCH Pounder (Na'vi's spirituele leider en Neytiri's moeder Mo'at) zullen allemaal hun oude rol weer oppakken.

Daarnaast zijn er nog enkele verrassende terugkerende acts te zien. Onder meer Sigourney Weaver en Stephen Lang krijgen schermtijd in Avatar 2, en dat terwijl hun personages stierven in de eerste film. Cameron bevestigde aan Entertainment Weekly in 2014 al dat Weaver terugkeert als 'een ander en in veel opzichten lastiger personage'. Het lijkt aannemelijk dat de terugkeer van Grace iets te maken met haar bewustzijn dat in de Tree of Souls zit.

Voor oude soldaat Quaritch lijkt een grote rol weggelegd als antagonist in de vier nieuwe films. "Ik ga niet exact zeggen hoe we hem terugbrengen", meldt Cameron aan Deadline in 2013, "maar het is uiteindelijk een sciencefictionfilm." Houd in je achterhoofd dat deze quote echter zeven jaar oud is (ver voor de overname door Disney), en je weet niet wat er in de tussentijd gebeurd kan zijn.

Verder zijn er tal van nieuwe gezichten in de cast te vinden. Onder meer Titanic-ster Kate Winslet is aanwezig; zij speelt het personage genaamd Ronal. Daarnaast vinden we rollen terug voor Jermaine Clement die je wellicht kent van Flight of the Conchords (Dr Ian Garvin), Harry Potters David Thewlis (Peylak), Star Trek: Discovery's Michelle Yeoh (Dr Karina Mogue), The Sopranos' Edie Falco (Generaal Ardmore), Game of Thrones' Oona Chaplin (Varang), en Fear of the Walking Deads Cliff Curtis (Metkayina-baas Tonowari).

Naast volwassenen zijn er ook zeven kinderen die we mogen verwelkomen in de cast. De kinderen van Jake en Neytiri worden gespeeld door Jamie Flatters (Neteyam), Britain Dailton (Lo'ak), en Trinity Bliss (Tuktirey), en verder verwelkomen we drie Metkayina-kinderen: Bailey Bass (Tsireya), Filip Geljo (Aonung), en Duane Evans Jr (Rotxo). Jack Champion speelt een menselijke tiener geboren op Pandora. Zijn naam in de filmreeks is Javier 'Spider' Socorro.

Avatar 2 gemaakt met onderwater motion capture-technologie

Van The Abyss tot Terminator 2, Titanic tot Avatar, een nieuwe James Cameron-film gaat vaak gepaard met een flinke dosis ambitie. Verwacht dan ook niet anders van Avatar 2. Cameron zal ongetwijfeld een indrukwekkend visueel spektakel maken van de aanstaande Avatar-films.

Een van de belangrijkste ontwikkelingen in het verhaal is die van de onderwaterwereld. Dankzij speciale motion capture-technologie voor onderwater moet voor bijzonder geavanceerde special effects zorgen. Cameron vertelt hierover tegen Collider. Grootste pijnpunt van deze onderwaterwereld is de interface tussen de lucht en het water, wat zich vormt tot een 'bewegende spiegel'.

Het oppervlak creëert vele false markers, waardoor de technologie een handje geholpen moest worden om een realistisch beeld te kunnen weergeven. Je kunt het vergelijken met een gevechtsvliegtuig dat rommel laat vallen om het radarsysteem te laten denken dat er een raket aankomt.

Cameron wil ook de 3D-ervaring in de bioscopen wederom van een revolutie voorzien. Het is bijzonder interessant om te volgen hoe goed de film het in de grote zalen gaat doen. De 3D-visuals van Avatar wisten in 2009 iedereen te verbazen. De interesse in stereoscopische projecties werd voorzien van een boost, en jaren later waren 3D-films op grote schaal aanwezig in de bios.

Bioscoopgangers hebben de 3D-hype echter een stille dood laten sterven. Volgens Cameron ligt de schuld bij Hollywood. Zij prefereren het converteren van 2D-opnamen naar 3D in postproductieprocessen. Deze technologie is een stuk minder indrukwekkend vergeleken met stereoscopische camera's. Op het Vivid Light-festival in Sydney (berichtgeving door Movieweb) zei Cameron dat de Avatar sequels 'de beste 3D zijn die ik met mijn eigen vaardigheden mogelijk kan maken'.

Kraait er nog een haan naar Avatar?

De originele film Avatar verscheen in het jaar 2009, en dat is heel lang geleden. Maar echt: het was een tijd waarin velen nog nooit een smartphone vast hadden gehouden, er nog volop breedbeeldtelevisies in huiskamers stonden, en de PlayStation 3 en Xbox 360 hun hoogtijdagen kenden.

Tegen de tijd dat Avatar 2 in de bios getoond zal worden, is het ruim 12 jaar geleden dat bioscoopgangers deel 1 hebben gezien. Hoewel je kunt twijfelen of de hype van deel 1 nog in de geheugens van mensen zit, kunnen wij enkel voor onszelf spreken en zeggen dat Pandora ons nog altijd interesseert. Cameron kennende zullen de nieuwe delen zeker geen saaie, uitgebluste sequels zijn. Wij kunnen in ieder geval niet wachten waar de regisseur mee op de proppen komt.