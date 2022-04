Android TV 13 brengt twee slimme nieuwe functies naar je tv

In tegenstelling tot de gebruikers van Android-telefoons zullen de meeste gebruikers van Android-tv's minder letten op de updates of versie-nummers. Desondanks gebeurt er van alles op de achtergrond, zoals nieuwe OS-updates. Binnenkort mogen we Android TV 13 verwachten, welke gebaseerd is op de vergelijkbare Android 13-software voor smartphones. De update brengt verscheidene belangrijke verbeteringen voor je kijkplezier.

Volgens een deep-dive in het aankomende besturingssysteem zitten er verschillende nieuwe features in Android TV 13. TechRadar heeft contact gezocht met Google voor een bevestiging van de feature-lijst. Aangezien deze herleidt naar Google's ontwikkelaarswebsite (de auteur, Mishaal Rahman, is de voormalige hoofdredacteur van XDA Developers), overwegen we deze voor waarheid aan te nemen.

Ten eerste is er een uitgebreidere picture-in-picture-modus. Deze modus laat je video's kijken in een losstaand venster terwijl je iets anders bekijkt. Met deze modus kunnen ontwikkelaars PiP-vensters met eigen aspect-ratio's creëren. Ook wordt het mogelijk om deze vensters vast te zetten. Dit is handig voor bijvoorbeeld een live-event, met een tweede venster met live-commentaar of de statistieken van datzelfde event.

Ook komt er een nieuwe ''low power-standby''-modus naar het nieuwe besturingssysteem. Rahman geeft aan dat dit nog weleens impact kan hebben op eigenaren van tv's die door Android OS worden aangestuurd. ''Deze feature is bedoeld voor Android TV-apparaten en is standaard uitgeschakeld op andere configuraties''. De reden? De modus schakelt blijkbaar toegang tot het netwerk uit, tenzij dit tijdens gespecificeerde onderhoudsmomenten zijn. Dit voorkomt dat je tv op willekeurige momenten aan gaat, waardoor je tv ook efficiënter werkt.

De functie worden mogelijk onthuld tijdens Google I/O op 11 mei, waar ze het aankomende Android 13-besturingssysteem in de spotlight gaan zetten.

Wat betekent dit allemaal?

Alhoewel de veranderingen redelijk gelimiteerd zijn, is het goed om verbeteringen in het vooruitzicht te hebben. Android TV stuurt een enorm aantal tv's aan en heeft veel onbenutte mogelijkheden.

De limieten voor de tv-kijker van vandaag zijn niet het besturingssysteem, maar de chips die voor tv's gebruikt worden. Zelfs het mooiste beeld tot nu toe frustreert de gebruiker enorm wanneer het wordt aangestuurd door een verouderde, ondermaatse CPU.

Het zijn dus vooral de chips waar we op moeten letten bij het kiezen van onze entertainment-apparaten. Niet alleen de de schermtechnologie of de versienummers doen er nog toe. Daarbij komt nog dat je afhankelijk bent van je tv-fabrikant of je Android TV 13 ontvangt, net zoals dit bij Android-smartphones het geval is. Zomaar de update krijgen, zelfs als je handmatig zoekt, is niet gegarandeerd. Het hangt af van de tv-fabrikant, die de update moet controleren en goedkeuren.

Desondanks betekenen nieuwe features dat je volgende tv beter is dan het model dat je nu hebt. Bekijk eens de beste tv's van dit moment, om te kijken wat er allemaal mogelijk is.