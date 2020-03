Android 11 Developer Preview 2 belooft verbeteringen voor vouwbare smartphones

Google lanceerde zijn eerste Developer Preview van Android 11 veel eerder dan verwacht, en de tech gigant heeft die nu opgevolgd met een tweede ontwikkelaarspreview van zijn besturingssysteem. Die bouwt verder op een paar bestaande verbeteringen en voegt daar nog enkele extra's aan toe.

Je kunt de nieuwe versie downloaden op de Android-ontwikkelaarsblog, maar hou er rekening mee dat ook deze tweede versie alleen compatibel met Google Pixel-smartphones (met uitzondering van de eerste generatie).

Vanwege het nogal ingewikkelde installatieproces (en beperkte compatibele smartphones) is het duidelijk dat de update nog steeds alleen bedoeld is voor ontwikkelaars. We kunnen op deze manier wel veel bijleren over wat Android 11 te bieden heeft wanneer het uitgerold wordt naar het grote publiek.

Nieuwe functies

Een van de belangrijkste nieuwe toevoegingen in deze tweede Android preview is de ondersteuning van apps om te communiceren met de scharniersensoren in vouwbare smartphones. Zo kunnen ze de hoek detecteren waarin de smartphone gevouwen is en zich daaraan aanpassen.

Hoewel er meerdere manieren zijn waarop apps met deze info kunnen omspringen, is de meest relevante misschien wel de mogelijkheid voor de app in kwestie om zijn weergave- en invoermethode te veranderen wanneer het scherm opengevouwen wordt. Zo zou het toetsenbord op de ene helft van het scherm kunnen komen en de app zelf op de andere helft.

Apps zullen ook in staat zijn om een voorkeur in te stellen voor de verversingssnelheid. Dit is een logische toevoeging, aangezien steeds meer fabrikanten hun smartphones hogere verversingssnelheden geven. Denk maar aan de OnePlus 7T Pro en Google Pixel 4 met 90Hz of de Samsung Galaxy S20 Plus met 120Hz.

Enkele verbeteringen aan nieuwigheden in de eerste Developer Preview zijn ook aangekomen. Apps zullen bijvoorbeeld nauwkeuriger kunnen zien wanneer een gebruiker zich op een 5G-netwerk bevindt en zich daaraan aanpassen.

Apps krijgen ook toegang tot meer details voor het screenen van inkomende oproepen, zodat ze nu nauwkeuriger kunnen aangeven waarom een oproep geweigerd werd. Gebruikers kunnen gesprekken ook als spam markeren in de app en hun contacten gebruiken voor cross-referencing.

De uitrol van Android 11 naar het grote publiek is pas voor het najaar van 2020 en er is ook geen garantie dat al deze functies in de officiële versie zullen terugkomen. De grotere aanpassingen zullen we waarschijnlijk wel terugzien in de uiteindelijke update.