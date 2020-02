Ontwikkelaarsversie Android 11 vroegtijdig beschikbaar

In de afgelopen vijf jaar heeft Google consequent ontwikkelaarsversies van zijn aankomende Android-besturingssysteem uitgebracht om bugs te verwijderen en feedback te krijgen. Terwijl die meestal rond half maart wordt uitgerold, worden we dit jaar vroeger getrakteerd op de Android 11 preview. De eerste release kan namelijk nu al gedownload worden.

Je moet er wel rekening mee houden dat deze eerste versie van Android 11 alleen op Google Pixel-smartphones (behalve de eerste generatie) geïnstalleerd kan worden. Officieel is hij ook "alleen voor ontwikkelaars", aldus het blogbericht van Google zelf. De ontwikkelaarsversies zijn "niet geschikt voor dagelijks gebruik door early adopters of consumenten, dus maakt [Google] ze alleen beschikbaar via een manuele download en flash".

Nieuwigheden

Hoewel veel Android-gebruikers de volgende versie nog niet kunnen uitproberen (en deze info volledig gericht is op ontwikkelaars), kunnen we al veel leren over wat we kunnen verwachten.

Met het toenemende aantal 5G-ready smartphones is het logisch dat apps in staat zullen zijn om deze verbinding te gebruiken. In Android 11 zullen apps weten of je 5G gebruikt - ze kunnen nu al het onderscheid tussen wifi en wireless maken - om op basis daarvan hun prestaties te verbeteren.

Het notificatiemenu zal daarnaast zijn eigen gesprekkensectie krijgen waar je eender welke real-time melding van berichten kan zien. Daarbij horen ook opties waarmee je de berichten meteen kan muten, snoozen, markeren...

Beveiliging en privacy

Een van de meest directe verbeteringen aan de beveiliging en privacy van je Android-toestel zal de mogelijkheid zijn om eenmalig rechten te geven aan een app. Die app krijgt dan "alleen deze keer" toegang tot functies zoals de camera, je locatie en microfoon in plaats van "wanneer je de app gebruikt".

De optie om te allen tijde locatietoegang aan een app toe te staan - zelfs wanneer deze op de achtergrond wordt gebruikt - zal niet langer vanuit de app kunnen worden geselecteerd. Dit zal voorkomen dat onbetrouwbare apps de gebruikers misleiden om die toestemming te geven terwijl ze in de app zitten.

Natuurlijk zijn er nog veel meer kleinere veranderingen die de veiligheid verhogen, maar ook aanpassingen die de levenskwaliteit van Android-gebruikers willen verhogen, zoals het verder oppoetsen van bestaande elementen en de ondersteuning van nieuwe weergavetypes, codecs en formats.

Volgens de planning van Google zou de definitieve versie van Android 11 in Q3 van 2020 moeten aankomen, met drie ontwikkelaarspreviews en betaversies die maandelijks tussen februari en juli uitgerold worden.