De data voor Google IO 2020 zijn bekend

Het is officieel, Google IO 2020 zal plaatsvinden van 12 tot en met 14 mei. De Google Developers Twitter-account heeft de details voor dit event onthuld in een cryptische tweet.

De zoekgigant zal terugkeren naar een bekende locatie: Google IO 2020 zal wederom plaatsvinden in het Shoreline Amphitheatre in Mountain View, Californië.

IO is Google's jaarlijkse driedaagse ontwikkelaarsconferentie met verschillende keynotes en workshops. Dit event mag dan wel grotendeels focussen op de ontwikkelaars, maar er is gegarandeerd een keynote op de eerste dag waarbij Google heel wat nieuwe snufjes aankondigt, zowel op software- als hardwarevlak.

. * * .🌙 * . * ☄️. * . 🌍 * . * 💫 * . * #GoogleIO * . * . is coming * ✨ * . . * ✨ . * . * * * 🌕 . . * ⭐️ * . *Visit https://t.co/4Z0BwBPuco to discover more. pic.twitter.com/hwsv3DDFGSJanuary 23, 2020

Mogen we hier kennismaken met de Google Pixel 4a?

Lees hier onze review van de Google Pixel 3a

Wat zullen we zien tijdens Google IO 2020?

Een goede manier om te voorspellen wat we zullen zien op Google IO 2020 is terugkijken op het evenement van vorig jaar. Daar zagen we onder andere de eerste details voor de volgende versie van Android, een duo middenklasse smartphones en de Google Next Hub Max. Verder waren er nog enkele software-updates aan bestaande diensten zoals Google Search en Google Lens.

Dus wat staat ons te wachten in 2020? Het grote nieuws is de aankondiging van Android 11, de volgende versie van het mobiele besturingssysteem van Google.

We zullen waarschijnlijk verschillende functies en upgrades te zien krijgen. Waarschijnlijk zal de ontwikkelaarsversie van Android 11 diezelfde week beschikbaar worden zodat zij ermee kunnen experimenteren.

We zouden een vervolg kunnen zien op de middenklasse Pixel 3a en 3a XL smartphones. Er gaan dan ook vele geruchten rond over de zogenaamde Google Pixel 4a en Pixel 4a XL met vergelijkbare topklasse fotografie als de Google Pixel 4, maar een lagere prijs.

Tot slot verschijnt er traditiegetrouw een verscheidenheid aan updates voor verschillende Google-services, zoals Google Assistant en Maps. We zien misschien ook nieuwe aankondigingen en/of functies voor het smart home assortiment.

Er zal alleszins geen tekort zijn aan nieuws rond Google IO 2020.