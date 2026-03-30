Samsung Galaxy Watch 9 lijkt inmiddels al in de testfase te zitten

Het is nog niet eens april, maar we hebben nu alweer wat informatie gekregen over een Samsung-wearable die waarschijnlijk pas tijdens het Unpacked-evenement van juli/augustus officieel wordt onthuld.

De Samsung Galaxy Watch 9 moet ongetwijfeld weer een van de beste smartwatches van Samsung worden en blijkt nu volgens nieuwe gelekte informatie uit de ontwikkelingsfase te zijn. Dat betekent dat het horloge inmiddels al in de testfase zit.

Dat is wat de leaker Mohammed Khatri in ieder geval suggereert (via Sammobile). In een post op X deelde Khatri een nummer dat hij gespot heeft op een testserver in de VS, genaamd Checkfirm. Dit nummer zou volgens de leaker horen bij de Samsung Galaxy Watch 9.

Checkfirm is een programma dat is ontworpen om te checken voor nieuwe firmware-updates voor Samsung-apparaten, dus dit lijkt te bevestigen dat de Galaxy Watch 9 bestaat, maar ook dat hij al bestaande software van Samsung kan draaien.

Als dat klopt, dan is de eerste fase van het ontwikkelingsproces dus al voorbij en loopt de ontwikkeling zeker op schema voor een release in juli of augustus tijdens Samsungs tweede Unpacked-evenement van het jaar.

Vergelijkbaar met de Watch 8?

(Image credit: Samsung)

We waren grote fans van de Galaxy Watch 8 tijdens onze testperiode en hij kreeg dan ook 4,5 sterren in onze Samsung Galaxy Watch 8 review. Het nieuwe design ten opzichte van de Watch 7 zorgde ervoor dat het horloge dichter om je pols zit en dus accuratere metingen kan doen. Daarnaast is het design ook gewoon iets stijlvoller geworden.

Het 'squircle'-vormige ontwerp (vierkante case, maar afgeronde hoeken en een rond display) vonden we er op de standaard Galaxy Watch 8 beter uitzien dan op de Samsung Galaxy Watch Ultra en de Samsung Galaxy Watch 8 Classic, maar daarnaast waren we vooral onder de indruk van de AI-gestuurde hardloopcoach waarmee Samsung de strijd aanging met sommige van de beste Garmin-horloges.

Aangezien Samsungs smartwatches vorig jaar dus nog een nieuw ontwerp kregen, verwachten we niet dat het design dit jaar veel zal veranderen. Maar als je op zoek bent naar een goede balans tussen trackingopties voor activiteiten en smartwatchfuncties, dan wordt de Galaxy Watch 9 ongetwijfeld weer een interessante optie. We zullen naarmate we dichter bij de release komen waarschijnlijk nog wel meer te weten komen en we houden je natuurlijk op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen.