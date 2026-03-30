Samsung Galaxy Watch 9 lijkt inmiddels al in de testfase te zitten

Een grote of kleine upgrade?

Samsung Galaxy Watch 8
De Samsung Galaxy Watch 8 (Beeld: Future)

Het is nog niet eens april, maar we hebben nu alweer wat informatie gekregen over een Samsung-wearable die waarschijnlijk pas tijdens het Unpacked-evenement van juli/augustus officieel wordt onthuld.

De Samsung Galaxy Watch 9 moet ongetwijfeld weer een van de beste smartwatches van Samsung worden en blijkt nu volgens nieuwe gelekte informatie uit de ontwikkelingsfase te zijn. Dat betekent dat het horloge inmiddels al in de testfase zit.

Vergelijkbaar met de Watch 8?

De Samsung Galaxy Watch 8 op een bureau

(Image credit: Samsung)

We waren grote fans van de Galaxy Watch 8 tijdens onze testperiode en hij kreeg dan ook 4,5 sterren in onze Samsung Galaxy Watch 8 review. Het nieuwe design ten opzichte van de Watch 7 zorgde ervoor dat het horloge dichter om je pols zit en dus accuratere metingen kan doen. Daarnaast is het design ook gewoon iets stijlvoller geworden.

Het 'squircle'-vormige ontwerp (vierkante case, maar afgeronde hoeken en een rond display) vonden we er op de standaard Galaxy Watch 8 beter uitzien dan op de Samsung Galaxy Watch Ultra en de Samsung Galaxy Watch 8 Classic, maar daarnaast waren we vooral onder de indruk van de AI-gestuurde hardloopcoach waarmee Samsung de strijd aanging met sommige van de beste Garmin-horloges.

Aangezien Samsungs smartwatches vorig jaar dus nog een nieuw ontwerp kregen, verwachten we niet dat het design dit jaar veel zal veranderen. Maar als je op zoek bent naar een goede balans tussen trackingopties voor activiteiten en smartwatchfuncties, dan wordt de Galaxy Watch 9 ongetwijfeld weer een interessante optie. We zullen naarmate we dichter bij de release komen waarschijnlijk nog wel meer te weten komen en we houden je natuurlijk op de hoogte van alle belangrijke ontwikkelingen.

Cas Kulk
Redacteur TechRadar Benelux

Cas schrijft het liefst over gaming en alles wat met Samsung te maken heeft. Hij heeft zijn Steam Deck ingeruild voor een ASUS ROG Ally en die heeft hij dan weer ingeruild voor de ASUS ROG Xbox Ally X, dus ook over gaming handhelds kan hij je alles vertellen.

