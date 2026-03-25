Samsung lanceert Galaxy A57 en Galaxy A37 met verbeterde camera's en AI

Samsung heeft zojuist zijn twee nieuwe middenklasse smartphones voor 2026 gelanceerd. Het gaat hier om de Samsung Galaxy A57 5G en de Samsung Galaxy A37 5G.

Dit jaar is het design weer iets verfijnd, zijn de camera's wat verbeterd en heeft 'Awesome Intelligence' wat leuke upgrades gekregen, zodat steeds meer mensen gebruik kunnen maken van handige AI-features.

Samsung Galaxy A57 & A37: prijzen

De Galaxy A57 en A37 zijn helaas dit jaar allebei wel 50 euro duurder geworden dan hun voorgangers, maar gelukkig krijg je daar wel wat upgrades voor terug.

Daarnaast zijn er nu meerdere configuraties beschikbaar (met extra opslag en RAM). Hieronder zie je alle configuraties met de bijbehorende prijzen:

Samsung Galaxy A37 5G (128GB opslag/6GB RAM): 429 euro

Samsung Galaxy A37 5G (256GB opslag/8GB RAM): 519 euro

Samsung Galaxy A57 5G (128GB opslag/8GB RAM): 529 euro

Samsung Galaxy A57 5G (256GB opslag/8GB RAM): 589 euro

Samsung Galaxy A57 5G (512GB opslag/12GB RAM): 769 euro

De toestellen zullen officieel beschikbaar zijn vanaf 10 april 2026. Het is wel opmerkelijk dat je nu dus met een 512GB-model van de Galaxy A57 qua prijs erg dicht bij de standaard Galaxy S26 met 256GB in de buurt komt.

De Galaxy A57 en A37 zijn natuurlijk ook weer beschikbaar in verschillende kleuren. Bij de Galaxy A57 gaat het dit jaar om 'Awesome Navy', 'Awesome Gray', 'Awesome Icyblue' en 'Awesome Lilac', terwijl de Galaxy A37 verkrijgbaar zal zijn in 'Awesome Lavender', 'Awesome Charcoal', 'Awesome Graygreen' en 'Awesome White'.

Verbeterde Awesome Intelligence

Dankzij de One UI 8.5-update en verbeterde 'Awesome Intelligence' worden de nieuwste AI-innovaties van Samsung (en Google) nu naar meer mensen gebracht.

Er is nu in de Spraak recorder-app een nieuwe 'Voice Transciption'-feature toegevoegd. Hiermee kan je je spraakopnames, maar ook bijvoorbeeld voicemails laten omzetten in tekst en zelfs laten vertalen.

'AI-selectie' is nu ook sneller te activeren door het Edge-paneel lang ingedrukt te houden en als je meerdere vensters open hebt staan, kan je nu ook bestanden of foto's via AI-selectie gemakkelijk van het ene naar het andere venster slepen.

Ook de AI-features voor fotobewerking zijn weer wat verbeterd. Zo zorgt de 'AI-gum' ('Object Eraser') nu voor natuurlijkere resultaten wanneer je ongewenste elementen uit een foto verwijderd. Op de Galaxy A57 ondersteunt de 'Best Face'-feature nu het maken van meer foto's en ook continue opnames, waardoor het nog gemakkelijker wordt om een foto te vinden waar iedereen in een groep goed op staat.

Als laatste hebben ook Google's 'Circle to Search' en Gemini, plus Samsungs Bixby-assistent wat upgrades gekregen. Circle to Search kan nu meerdere objecten tegelijk herkennen en je daardoor dus bijvoorbeeld helpen om meerdere onderdelen van iemands outfit terug te vinden met maar één zoekopdracht. De geüpgradede Bixby laat je met natuurlijke taal je Galaxy-instellingen en -features bedienen en met Gemini kan je complexere taken binnen Samsung Galaxy-apps en sommige apps van derden uitvoeren.

Betere cameraprestaties bij weinig licht

De Galaxy A57 en A37 weten dit jaar ook weer fellere, heldere foto's te maken dankzij kleine upgrades voor de camera-hardware en een verbeterde 'Image Signal Processor' (ISP).

Beide telefoons hebben weer een camerasysteem met drie camera's achterop, waaronder een 50MP-hoofdcamera. Deze hoofdcamera's leveren dan ook scherpe, gedetailleerde afbeeldingen... ook in minder goed verlichte situaties.

Daarbovenop is ook de 'Nightography'-modus voor foto's in echt donkere omgevingen verbeterd. Foto's en video's in donkere omgevingen moeten er hierdoor nog helderder en natuurlijker uitzien.

De A57 krijgt daarnaast ook verbeterde beeldverwerking om details nog net wat scherper te maken en ruis te verminderen. Dit zorgt voor een rijker contrast en beter gebalanceerde kleuren, ook onder uitdagendere omstandigheden. Dit toestel moet overigens nu ook soepeler kunnen overschakelen van de hoofdcamera naar de ultrawide.

Design, display en prestaties

Allebei de nieuwe middenklassers beschikken over het herkenbare Samsung-design, met het nieuwe camera-eiland om de camera's heen. De glazen achterkant heeft bij de A-serie wel een glanzende look die deze toestellen onderscheidt van de S-serie.

De Samsung Galaxy A57 voelt dit jaar weer wat meer premium aan. Het is de dunste Galaxy A-telefoon tot nu toe met een dikte van 6,9 mm en daarnaast zijn de bezels ook merkbaar dunner geworden. Verder heeft hij opnieuw een aluminium frame en wordt hij aan beide kanten beschermd met Gorilla Glass Victus+.

De Samsung Galaxy A37 heeft een vergelijkbare look, met ook een camera-eiland en glanzende achterkant, maar dit model heeft een plastic frame en de bezels zijn hier nog steeds wel wat dikker. Wel wordt het glas hier ook aan de voor- en achterkant beschermd met Gorilla Glass Victus+.

Beide modellen hebben nu een Super AMOLED-display (de A57 een 'Super AMOLED+'-display) met een piekhelderheid van 1.900 nits en een verbeterde 'Vision Booster', zodat ze goed af te lezen zijn in fel zonlicht. Ook hebben ze allebei een 5.000mAh-batterij en 'Super Fast Charging 2.0'-ondersteuning (zodat je binnen 30 minuten tot 60% kan opladen), plus een IP68-certificering voor stof- en waterbestendigheid.

De A57 zou volgens Samsung ook zo'n twee dagen mee kunnen gaan op die 5.000mAh-batterij. Dit model gebruikt daarnaast een nieuwe Exynos 1680-chip met verbeterde CPU-, GPU- en NPU-prestaties. Daarnaast is de vapor chamber hier ook 13% groter, waardoor hij beter moet blijven presteren bij lange gamesessies of bijvoorbeeld video-opnames.

Als laatste zijn beide toestellen ook weer voorzien van een uitstekend updatebeleid met zes Android-updates en zes jaar veiligheidsupdates.