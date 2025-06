Ook Samsung gaat mogelijk Garmin achterna met betaald abonnement voor smartwatches

De tijd waarin je een smartwatch koopt en meteen toegang hebt tot allerlei statistieken over je gezondheid ligt blijkbaar achter ons. Garmin kwam eerder dit jaar met het Connect+-abonnement en dat viel allesbehalve in de smaak bij trouwe Garmin-gebruikers. Ondanks de negatieve reacties heeft Garmin het abonnement niet geschrapt.

Hoewel Samsung ons vorige zomer nog vertelde dat een betaald abonnement niet op de roadmap stond, lijkt dat nu veranderd te zijn. In een interview met CNet bevestigde Dr. Hon Pak, hoofd Digital Health bij Samsung, dat het bedrijf “een premium abonnementsmodel onderzoekt dat vergelijkbaar is met Fitbit Premium of Garmins nieuwe Connect+, waarvoor een maandelijks abonnement nodig is om geavanceerde coachingfuncties te ontgrendelen”.

Dit is slecht nieuws voor gebruikers van een Samsung Galaxy Watch of de nieuwe Samsung Galaxy Ring. Alle wijzigingen die Samsung hier aanbrengt, zullen waarschijnlijk van invloed zijn op de Samsung Health-app. In het beste geval gaat het alleen om nieuwe functies die achter de betaalmuur komen en blijven de huidige functies gewoon beschikbaar. Samsung heeft nog niet bekendgemaakt of het hier definitief mee doorgaat of hoeveel het abonnement mogelijk gaat kosten.

Zou jij dit abonnement nemen?

Er is verder geen nieuws over wat dit abonnement concreet zou inhouden en we kunnen daarom alleen maar speculeren door naar de concurrentie te kijken. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk Garmin en ook Fitbit heeft al langere tijd het Premium-abonnement. Deze abonnementen bevatten zaken die Samsung nu gewoon gratis aanbiedt, zoals instructievideo's en extra begeleiding voor bepaalde workouts.

We zijn het sowieso niet eens met het principe van deze abonnementen. Je koopt een smartwatch en die houdt data bij over je gezondheid, fysieke activiteit en meer. Vervolgens komt al die data in de app terecht. Toch heb je dan plots een abonnement nodig, waarvoor je elke maand moet blijven betalen tot het einde der tijden, om alle data-analyses en adviezen te zien. Daar wringt het schoentje: het horloge verzamelt hoe dan ook alle info, maar een deel ervan kan je niet zien tot je betaalt.

Als Samsung een betaald abonnement zou introduceren, hopen we dat geen enkele bestaande functie plots achter de betaalmuur terechtkomt. Garmin heeft bijvoorbeeld hun AI-gebaseerde Active Intelligence-inzichten exclusief beschikbaar gesteld voor Connect+-abonnees. Samsung heeft daarentegen al enkele (momenteel gratis) AI-functies, zoals de Energy Score. Hopelijk blijven die functies wel gewoon gratis.