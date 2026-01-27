Garmin lekt per ongeluk zijn eigen Whoop-concurrent: de Cirqa smart band

Garmins volgende product lijkt te zijn gelekt en het gaat niet om de opvolger van een van de beste Garmin-horloges, een fietscomputer, een InReach-apparaat of een van de vele andere bekende producten van het bedrijf. Het zou gaan om een langverwachte, nieuwe soort fitnesstracker voor het bedrijf.

Een aantal Reddit-gebruikers spotten ineens een apparaat genaamd de 'Garmin Cirqa smart band' op Garmins eigen website (via Android Authority) en wisten snel wat screenshots te maken voordat het apparaat weer van de website verdween. Het screenshot uit de Reddit-post hieronder geeft aan dat de smart band ergens over ongeveer '4-5 maanden' wordt uitgebracht. Dat zou dus ergens in mei of juni zijn.

Verder worden er ook nog twee formaten en twee kleuren genoemd. Het gaat om de maten S/M en L/XL en de kleuren 'Black' en 'French Gray'. Helaas mist hier wel een vermelding van de prijs van de nieuwe tracker.

De outlet The5KRunner volgde dit eerste screenshot ook nog op met een tweede screenshot met wat meer informatie, die geïndexeerd werd door Google voor het weer offline werd gehaald. De informatie uit dit tweede screenshot bevestigt dat de smart band bedoeld is voor om je pols. Ook was er een redelijk wazige afbeelding te zien en wat details over de formaten.

Deze informatie suggereert dus dat we te maken hebben met een ware Whoop-concurrent van Garmin. We dachten eerder al dat de Garmin Index Sleep Monitor deze concurrent zou worden (toen de eerste leaks daarvan verschenen), maar die tracker zonder display bleek een band voor om je bovenarm te zijn die ook alleen is ontworpen voor slaaptracking.

Garmin vs Whoop

We horen nu al een tijdje dat Garmin een rivaal aan het ontwikkelen is voor de Whoop MG en Whoop 5.0. Dit moet een tracker worden met een vrij simpel design: een stoffen band met een geïntegreerde optische hartslagmonitor die passief je workout- en hersteldata meet, maar die je dus niet bedient via een scherm zoals bij een smartwatch.

De laatste paar maanden lijken dit soort trackers ineens flink in populariteit te zijn gestegen. Recent werden dan ook de Polar Loop en de Amazfit Helio Strap uitgebracht en later dit jaar kunnen we ook nog de Luna Band en de Speediance Strap verwachten. Het is dus logisch dat Garmin ook wil concurreren binnen deze productcategorie. Dit lijkt ook een ideaal moment om deze markt te betreden, omdat dit soort tracker nu dus een iets minder niche product lijkt te worden.

Zo'n 'smart band' heeft geen afleidend scherm, zit minder in de weg (onder andere tijdens het slapen) en doet gewoon de belangrijkste metingen terwijl jij je kan focussen op je activiteiten.

Hoewel dit dus een goed moment lijkt te zijn voor Garmin om zo'n smart band uit te brengen, zal Whoop waarschijnlijk minder blij zijn met de concurrentie. Het bedrijf probeerde volgens Tom's Guide eerder ook al Polar aan te klagen vanwege de Polar Loop-band. Die tracker zou zogenaamd inbreuk maken op het intellectuele-eigendomsrecht van Whoop. We zijn dus benieuwd hoe Whoop reageert op Garmins tracker zonder scherm.