Garmin heeft de Index Sleep Monitor gelanceerd en dit zijn 9 dingen die je erover moet weten

Hoewel we bij TechRadar grote fans zijn van horloges zoals de Garmin Instinct 3, zijn dit soort apparaten niet voor iedereen even fijn om mee te slapen. Ze zijn niet per se altijd oncomfortabel, maar wel gewoon een beetje groot en zwaar om in bed om je pols te houden. Nu heeft Garmin dus een alternatief uitgebracht voor fans van de beste Garmin-horloges: de Index Sleep Monitor.

De nieuwe wearable ziet eruit als een grotere Whoop-tracker. De belangrijkste elementen hier zijn dat het apparaat geen scherm heeft en lichtgewicht is. Hierdoor moet hij een goede nachtrust niet in de weg zitten en ongeveer een week lang op een volle batterij meegaan. Er zijn verder twee formaten om uit te kiezen: small/medium en large/extra large.

Dit nieuwe product komt niet helemaal meer als een verrassing, want eerder deze maand zagen we al een gelekte video van het apparaat dat we nu dus kennen als de Garmin Index Sleep Monitor in actie. Details zoals de batterijduur van een week waren ook al gelekt.

Dit is een wearable die bedoeld is voor slaaptracking en dan ook echt alleen maar slaaptracking. de Index Sleep Monitor heeft een adviesprijs van 169,99 euro op Garmins website. Hij is nu te bestellen, maar er staat op de website ook bij dat hij binnen 3-5 weken klaar is om te versturen.

9 belangrijke features

Garmin-horloges zoals de Instinct 3 bieden ook slaaptracking aan, maar zijn niet bepaald lichtgewicht. (Image credit: Future)

Garmin-wearables zijn meestal enorm uitgebreid als het gaat om het aanbod van features en dat is ook bij de Index Sleep Monitor weer het geval, ook al is dit apparaat puur op slaaptracking gefocust. Er zijn namelijk negen verschillende soorten metingen die de band kan doen.

Het gaat hierbij om het meten van verschillende slaapstadia (licht, diep en REM), hartslagvariabiliteit, zuurstofsaturatie, ademhalingsvariaties, ademhalingsfrequentie, huidtemperatuur (plus extra tracking voor de menstruatiecyclus), wat Garmin de Body Battery-energieniveaus noemt en stresstracking, De laatste meting is dan nog de overkoepelende Slaapscore.

Voeg hier ook nog een slimme wekkerfunctie aan toe die zachtjes begint te trillen op een moment dat goed aansluit op je circadiaans ritme en je krijgt een erg interessant totaalpakket. Zoals te verwachten is bij Garmin-apparaten, synchroniseert al je data ook weer met de Connect-app op je telefoon.

Garmin pakt met dit product ook een ander probleem met slaaptrackers aan: hygiëne. De Index Sleep Monitor kan ook in de wasmachine met een delicaat programma worden gewassen, zodra je tenminste de monitor zelf hebt verwijderd uit de band.