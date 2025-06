Garmin onthult Venu X1 smartwatch met vierkant display

Garmin heeft de Venu X1 onthuld, een nieuwe premium smartwatch met een 2-inch display en een lange batterijlevensduur. De Venu X1 combineert een titanium achterkant met een krasbestendige saffierlens en een goed afleesbaar AMOLED-scherm in horlogekast van 8 mm. Het heeft ook een ingebouwde luidspreker en microfoon zodat gebruikers kunnen bellen en gebeld kunnen worden vanaf hun pols, plus een heldere led-zaklamp die zorgt voor meer bewustzijn in het donker. Met een batterijlevensduur tot 8 dagen in smartwatchmodus is het eenvoudig om meer te doen en minder op te laden.

Wanneer het horloge gekoppeld is met een compatibele smartphone kan je de spraakassistent van de telefoon gebruiken om te reageren op sms-berichten. Bepaalde spraakopdrachten zoals “start een hardloopactiviteit” en “stel een timer in voor 5 minuten” kunnen zelfs direct vanaf het horloge worden geactiveerd zonder verbinding met je telefoon.

De Garmin Venu X1 heeft een adviesprijs van 799,99 euro en is verkrijgbaar vanaf juni 2025 in twee kleuren, zwart en mos.