Garmin lekt per ongeluk zelf de aankomende Garmin Index Sleep Monitor

Het was inmiddels al wel duidelijk dat Garmin de wereld van slaaptrackers wilde betreden met een nieuw apparaat dat waarschijnlijk de Garmin Index Sleep Monitor zal heten. Meerdere leaks hebben hier de afgelopen weken naar gehint. Dit keer hebben we echter te maken met een leak vanuit Garmin zelf. Het bedrijf deelde een video van het nieuwe product... en haalde deze ook snel weer offline.

Dit nieuws werd gedeeld door Gadgets & Wearables. Deze outlet merkte op dat een regionale tak van Garmin de video online had gezet. Het verslag geeft niet aan in welke regio de video werd gedeeld en omdat de video snel weer offline werd gehaald, kunnen we het YouTube-kanaal waar de video op verscheen ook niet meer terugvinden.

Hoe dan ook, Gadgets & Wearables heeft wel nog de kans gekregen om wat screenshots van de video te maken voordat hij offline was. We hebben dus toch wat beelden van het apparaat. De screenshots tonen een draagbare hartslagmonitor die met klittenband om iemands bovenarm zit en ontworpen is om in principe alleen tijdens het slapen te dragen. Het is dus toch niet een activity tracker zonder scherm in de stijl van een Whoop zoals we eerder dachten. Je kan de afbeeldingen in het verslag van Gadgets & Wearables zien via de link hierboven.

Gadgets & Wearables heeft ook bevestigd dat het apparaat een trillend slim alarm bevat, een batterijduur van zeven dagen belooft en beschikt over Garmins gebruikelijke data geregistreerd door de optische hartslagmonitor en andere sensors.

Een aantal dingen die gemeten worden zijn je hartslag, hartslagvariabiliteit en huidtemperatuur, plus een nieuwe meting voor je ademhalingsvariabiliteit. Waarschijnlijk is die laatste meting bedoeld voor het herkennen van slaapapneu.

Garmins focus op slaaptracking

We gaven al aan de hand van eerdere leaks aan dat het apparaat waarschijnlijk zo'n 170 euro zal kosten. Dat is vrij prijzig voor een extra accessoire dat in principe iets doet dat je bestaande Garmin-horloge ook kan doen en verder geen andere fitnesstracking biedt.

Het apparaat zou net als een Garmin-horloge moeten samenwerken met Garmin Connect. Het idee is waarschijnlijk dat je je horloge gewoon overdag blijft draaien en voor accuratere metingen tijdens de nacht de Index Sleep Monitor draagt.

Het lijkt dus specifiek een tracker voor slaapdata te zijn en in dat geval zorgt het dragen van het apparaat om je bovenarm ook voor accuratere hartslagmetingen. We zijn echter vooral geïnteresseerd in die mogelijke slaapapneu-feature. Apple debuteerde vorig jaar zijn Slaapapneumeldingen op de beste Apple Watches en Samsung focust zich met de Samsung Galaxy Ring ook duidelijk op slaaptracking.

Hopelijk komen we snel meer te weten over de Garmin Index Sleep Monitor, als het apparaat inderdaad binnenkort gelanceerd wordt. Als er nu al promotiebeelden lekken, lijkt het niet meer lang te duren.