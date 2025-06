Garmin Index Sleep Monitor: alles wat we weten over Garmins Whoop-rivaal zonder scherm

Garmins nieuwste wearable zal misschien geen plaats krijgen op onze lijst van de beste Garmin-horloges, maar kan eventueel wel een van de beste slaaptrackers worden.

Nadat we recent aangaven dat een Whoop-achtig bandje zonder scherm van Garmin onderweg was, hebben we nu nog meer details binnengekregen over deze tracker. Volgens de leak-website Fitness Tracker Test (aan de hand van "extra informatie" die de outlet heeft ontvangen) zal de tracker de 'Garmin Index Sleep Monitor' heten. Die naam lijkt dus erg op de bestaande Garmin Index S2-weegschaal. Verder zou het bandje ontworpen zijn om hem om je bovenarm te dragen.

Hoewel dit dus ook een bandje zonder scherm, maar met optische LED-technologie voor het meten van je hartslag is, net als een Whoop, lijken er toch meer verschillen dan overeenkomsten te zijn tussen deze tracker en een Whoop. Fitness Tracker Test laat weten dat dit bandje ontworpen is voor om je bovenarm, terwijl je een Whoop om je pols, arm of zelfs je borst kan dragen.

Whoop combineert verder slaaptracking met gedetailleerde activity tracking en dit bandje van Garmin lijkt alleen op slaaptracking gefocust te zijn. Hij zou beschikken over features zoals hartslagmetingen, slaapstadia, 'Body Battery', gezondheidstracking voor vrouwen en een 'smart-wake' alarm. Er is misschien dus geeneens een simpele stappenteller en dat maakt het apparaat ook redelijk ongeschikt als algemene activity tracker volgens Fitness Tracker Test.

Als deze informatie accuraat is, moet je nog steeds bij de horloges van Garmin zijn voor echte fitnesstracking en werkt dit apparaat dus meer als een add-on specifiek voor slaaptracking dan als een uitgebreide alles-in-één tracker.

The5kRunner verwacht een release in de komende paar maanden, terwijl Florian van Fitness Tracker Test een prijs van ongeveer 170 euro verwacht.

Een duur accessoire

Deze informatie is natuurlijk nog niet officieel bevestigd, maar de gelekte informatie suggereert dus wel dat Garmin de Index Sleep Monitor binnenkort zal lanceren.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Als de bovenstaande informatie accuraat blijkt en Garmin inderdaad een specifieke slaaptracker wil maken, vinden we 170 euro wel een beetje duur voor een wearable die je als een accessoire of aanvulling kan zien voor je Garmin-horloge. Voor een volledig overzicht van je gezondheid en fitness heb je namelijk nog steeds een uitgebreidere tracker nodig en een goed Garmin-horloge is ook al redelijk prijzig.

Momenteel raden we je aan om nog maar een beetje sceptisch te blijven. Hopelijk komen we er snel achter wat de Index Sleep Monitor van Garmin allemaal te bieden heeft.