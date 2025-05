Garmins langverwachte Whoop-rivaal zonder scherm lijkt onderweg te zijn

Ja, we hebben hier vaker geruchten over gehoord, maar nu lijkt het erop dat we binnen een paar maanden een nieuw soort activity tracker van Garmin kunnen verwachten.

Garmin staat vooral bekend om zijn uitstekende smartwatches en activity trackers. We hebben ook niet voor niets een speciale koopgids voor de beste Garmin-horloges. Nu lijkt het er volgens een leak van The5kRunner op dat het bedrijf "binnen twee maanden" een nieuw soort tracker zonder scherm zal debuteren, in de stijl van een Whoop-tracker.

The5KRunner heeft blijkbaar een vertrouwelijk document gezien en omschrijft het apparaat als een "slaapband" die comfortabel moet zijn tijdens gebruik. Dat is misschien ook wel een fijn soort Garmin-tracker om te hebben, want de grote, dikke Garmin-horloges zijn vaak niet ideaal om mee te slapen. Een soort gespmechanisme en een overlappende, verstelbare band geven aan dat het apparaat misschien vergelijkbaar zal zijn met een Whoop.

Daar houden de overeenkomsten ook niet op. Verdere features zijn volgens de leak een alarm dat de gebruiker met trillingen wakker maakt, aanraakgebaren voor het uitzetten of snoozen van het alarm en een LED-lampje om de batterijduur aan te geven. Dit zijn allemaal features die je ook op een Whoop krijgt.

Slaaptracking zal dus ongetwijfeld aanwezig zijn, gezien het apparaat een 'Smart Wake'-alarm zou krijgen volgens het lek. Het Smart Wake-alarm is een feature die recent werd geïntroduceerd op de Garmin Vivoactive 6 en alleen werkt wanneer de wearable actief je slaapstadia aan het tracken is via je hartslag en andere metingen.

Concurrentie voor Whoop

Hoewel trackers zonder scherm misschien niet voor iedereen zijn, zijn er in 2025 wel verschillende interessante opties op de markt. Denk hierbij aan producten van Whoop, Coros en natuurlijk de productcategorie van smart ringen.

Activity tracking wordt discreter en lijkt zich (soms) meer te gaan focussen op de overkoepelende voordelen van een actieve levensstijl, in plaats van het tracken van specifieke workouts.

Hoewel de beste sporthorloges waarschijnlijk altijd nog wel een publiek zullen hebben, denken we dat een Whoop-rivaal van Garmin, met een goede ingebouwde infrastructuur voor slaap-, gezondheids- en fitnesstracking, een groot succes kan zijn.