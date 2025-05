Google kondigt verrassende gezondheidsupgrade voor Garmin-horloges aan

Google I/O gaat altijd van start met een openings-keynote, maar ook daarna volgen er nog allerlei aankondigingen over nieuwe software en softwarefuncties tijdens verschillende presentaties en evenementen. Eén van deze latere onthullingen van Google I/O 2025 is dat Google's 'Health Connect' binnenkort compatibel zal zijn met Runna, Mi Fitness en Garmin.

Google Health Connect werd gelanceerd in 2022 en is het Android-equivalent van Apple Health. Je kan hier gemakkelijk gezondheidsdata mee delen tussen verschillende apparaten en apps. De privacy-instellingen laten je bepalen welke data je wel en niet wil delen.

Vanaf juni kunnen Mi Fitness (Xiaomi's app voor activity trackers en smartwatches), Runna (de coaching-app voor hardlopen die recent door Strava werd overgenomen) en Garmin data delen met Health Connect. Dit werd gedeeld op het 'Android Stage' en gespot door Android Central.

Google Health Connect kan samenwerken met veel verschillende apps. (Image credit: Google)

Dit is overigens niet de enige verandering voor Health Connect. Net zoals bij veel van de I/O-aankondigingen, is dit nieuws vooral gefocust op app-ontwikkelaars. Er zijn toch een paar features die we ook hier het vermelden waard vinden.

Ten eerste krijgt Health Connect ondersteuning voor nieuwe API's voor medische dossiers. Gebruikers kunnen details invullen in apps om bijvoorbeeld aan te geven wat voor allergieën of vaccinaties ze hebben. Apps kunnen ook ontworpen worden om toegang te krijgen tot medische dossiers in samenwerking met klinieken en praktijken. Die medische dossiers kunnen dan ook als een bron van informatie worden gebruikt in deze apps.

Verder kan de geschiedenis van je gezondheidsdata worden gebruikt in apps om een beter inzicht te krijgen in bepaalde trends en gebruikers beter geïnformeerd te houden over hun gezondheid.



Deze features kunnen wel pas na app-updates worden geïmplementeerd en natuurlijk moet je zelf in de meeste van deze gevallen ook toestemming geven voor het delen van je data. Over het algemeen lijken dit in ieder geval wel handige upgrades te worden voor Google's Health Connect-diensten.