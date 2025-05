De Google I/O 2025 keynote laat overduidelijk zien dat Google zich volledig focust op AI. Vergeet Android, de Pixel-apparaten, Google Foto's, Maps en andere grote Google-diensten, want daar ging het niet om. In plaats daarvan ging het tijdens de keynote van twee uur lang over dingen zoals Gemini, Veo, Flow, Beam, Astra, Imagen en nog veel meer AI-tools.

Er werd nogal veel informatie gedeeld, dus we hebben hier een aantal van de belangrijkste aankondigingen van Google I/O 2025 voor je op een rijtje gezet.

1. Google Search kreeg zijn grootste AI-upgrade tot nu toe

'Googlen' is niet per se meer de standaard in het ChatGPT-tijdperk, dus het was tijd voor Google om hier op te reageren. Nu heeft het bedrijf dan ook zijn 'AI Mode' gelanceerd voor Google Search. Het was eerst nog een experiment, maar nu is het beschikbaar voor iedereen in de VS, en dat lijkt pas het begin te zijn.

Binnen het nieuwe AI Mode-tabblad vind je ook verschillende nieuwe Labs-tools die Google heeft toegevoegd in de hoop dat we toch voor Google blijven kiezen in plaats van ChatGPT en andere opties.

Met de 'Deep Search'-modus kan je Google laten werken aan langere onderzoeksprojecten en een nieuwe assistent voor het kopen van tickets (mogelijk gemaakt door Project Mariner) zal je helpen om kaartjes te krijgen voor je favoriete evenementen.

Helaas wordt de minder populaire 'AI Overviews'-feature nu ook breder uitgerold. Waar het uiteindelijk dus op neerkomt, is dat Google Search er vanaf nu anders uit zal zien en anders aan zal voelen.

2. Google heeft shoppen leuker gemaakt

Online shoppen kan nogal een overweldigend proces zijn door de gigantische hoeveelheid merken en retailers die je tot je beschikking hebt. Google wil nu AI inzetten om dit proces voor je te stroomlijnen.

Die eerder genoemde AI Mode voor Search biedt nu ook een modus die zal reageren op termen die gerelateerd zijn aan shoppen, bijvoorbeeld dingen zoals "Ik ben op zoek naar een leuke nieuwe handtas". Vervolgens krijg je dan wat producten en afbeeldingen ter inspiratie te zien en word je dus al een beetje een richting in gestuurd. Dit wordt in de eerste instantie ook alleen nog maar binnen de VS uitgerold.

De belangrijkste nieuwe features voor deze AI-gestuurde shopervaring is een modus waarbij je een afbeelding van jezelf kan uploaden om digitaal kleren aan te passen. Google gebruikt hiervoor een combinatie van zijn 'Shopping Graph' en Gemini AI-modellen.

Die feature zit wel nog in een experimentele fase en geïnteresseerden moeten hiervoor dan ook deelnemen aan het 'Search Labs'-programma om het uit te kunnen proberen.

Wanneer je eenmaal een product in gedachten hebt, kan Google nu ook het product voor je kopen aan de hand van de betalings- en adresgegevens die in je Google Pay zijn opgeslagen... tenminste, als je het eens bent met de prijs. Je kan de AI ook de prijs van een bepaald product laten tracken en vervolgens het product laten kopen als de prijs laag genoeg is.

3. Beam kan videobellen gaan veranderen

Videogesprekken zijn niet bepaald iedereens favoriete soort meetings, zeker niet voor mensen die bijna het grootste gedeelte van hun tijd op kantoor in videogesprekken zitten. Google's nieuwe 'Beam' moet dit soort meetings een stuk interessanter gaan maken.

Het idee van Beam is dat dit soort gesprekken in 3D gaan plaatsvinden, waardoor het meer lijkt alsof je je in dezelfde ruimte bevindt als de persoon waarmee je aan het videobellen bent. Het heeft wel iets weg van VR, maar je hebt hiervoor geen VR-headset of ander soort bril nodig. Beam maakt simpelweg gebruik van camera's, microfoons en natuurlijk AI om dit concept mogelijk te maken.

Als dit allemaal een beetje bekend klinkt, dan komt dat doordat Google dit concept al eerder geteased heeft, maar toen werd het nog 'Project Starline' genoemd. Het is nu echter niet meer alleen een concept. Het is bijna klaar om op een grotere schaal gebruikt te worden.

Het grote nadeel is wel dat beide deelnemers aan het gesprek zich in een speciale ruimte moeten bevinden die de benodigde 3D-renders kan genereren. Hoe dan ook, het is een erg indrukwekkende technologie en de eerste zakelijke klanten kunnen later dit jaar een kit van HP krijgen om ermee aan de slag te gaan.

4. Veo 3 is een gamechanger voor AI-video

Bestaande tools voor het genereren van AI-video's zijn al erg indrukwekkend, aangezien ze een paar jaar geleden nog niet bestonden, maar Google's nieuwe 'Veo 3'-model lijkt de technologie weer naar een hoger niveau te tillen.

Net als 'Sora' en 'Pika' kan de derde generatie van Google's tool videoclips creëren en ook samenvoegen om langere video's te maken. In tegenstelling tot die andere tools, kan Veo 3 ook tegelijkertijd audio genereren en het beeld en geluid op indrukwekkende wijze met elkaar synchroniseren.

Dit is ook niet beperkt tot alleen maar geluidseffecten of achtergrondgeluiden. Er kunnen zelfs dialogen worden gecreëerd, zoals ook te horen is in de clip hierboven (een van Google's demo's van tijdens de I/O 2025-keynote).

"We komen uit het stille tijdperk van videogeneratie," zei Google DeepMind CEO Demis Hassabis en dat lijkt dus ook inderdaad het geval te zijn.

5. Gemini Live is hier... en het is gratis!

Google Gemini Live, de AI-gestuurde spraakassistent van de zoekgigant, is nu gratis beschikbaar voor Android en iOS. Eerder was het nog een betaalde dienst, maar nu krijgen dus veel meer gebruikers toegang tot AI.

Bij Gemini Live kan je praten met de generatieve AI-assistent op een natuurlijke wijze. Je kan ook de camera op je telefoon gebruiken om de assistent dingen uit de echte wereld te laten zien. Die data kan Gemini Live dan gebruiken om relevante antwoorden te geven. De mogelijkheid om je scherm en camerafeed te delen met andere Android-gebruikers is nu ook beschikbaar gemaakt voor ondersteunde iPhones.

Google zal deze gratis versie van Gemini Live meteen gaan uitrollen en iOS-gebruikers krijgen in de komende weken toegang tot de AI en de opties om hun scherm te delen.

6. Flow is een geweldige nieuwe AI-tool voor filmmakers

Google onthulde tijdens I/O 2025 ook 'Flow', een AI-gestuurde tool voor filmmakers die scènes, personages en andere filmelementen kan creëren aan de hand van een prompt met natuurlijke taal.

Als je bijvoorbeeld een paar dokters een operatie wil zien uitvoeren in achterin een taxi uit de jaren 70, voer je dat simpelweg in Flow in en zal het de scène met hulp van het Veo 3-model voor je genereren. Het ziet er ook verrassend realistisch uit.

In principe voelt dit als een uitbreiding van de experimentele Google Labs VideoFX-tool die vorig jaar gelanceerd werd. Flow zal beschikbaar zijn in de VS voor Google Al Pro- en Google Al Ultra-abonnees. Later zal het naar meer landen worden uitgerold.

Dit kan een handige tool zijn voor (beginnende) filmmakers om bepaalde scènes en verhaallijnen mee te "testen", zonder dat ze daar dus al meteen heel veel beelden voor hoeven op te nemen.

Het kan dus helpen bij het plannen van een film, maar het kan ook een nieuw soort film mogelijk maken, waarbij de meeste scènes gegenereerd worden door AI, in plaats van gecreëerd worden met echte opnames en CGI. Dat klinkt wel iets meer dystopisch, maar het is wel een mogelijkheid. Aan de andere kant geeft het wel meer mensen de mogelijkheid om films te maken. Of het goede films zullen worden, is een ander verhaal.

7. Gemini's artistieke capaciteiten zijn nog indrukwekkender

Gemini was al een goede keuze voor AI-beeldgeneratie. Afhankelijk van wie je het vraagt is het iets beter of iets slechter dan ChatGPT op dat vlak, maar ze zitten dus ongeveer op hetzelfde niveau.

Nu zou Gemini zijn rivaal wel eens echt in kunnen halen dankzij een grote upgrade voor het Imagen-model.

Om te beginnen introduceert Imagen 4 een boost voor de resolutie (naar 2K). Dat betekent dat je naderhand verder kan inzoomen, afbeeldingen kan bijsnijden en ze zelfs kan printen.

Daarnaast biedt het ook "opmerkelijke helderheid in de kleine details zoals complexe stoffen, waterdruppels en dierenvachten, en blinkt [het] uit in zowel fotorealistische en abstracte stijlen" volgens Google. Aan de hand van de afbeelding hierboven lijkt dat redelijk accuraat te zijn.

Imagen 4 zal Gemini verder ook nog verbeteren op het gebied van spelling en typografie. Dat is interessant genoeg nog een van de grootste problemen van AI-beeldgeneratie geweest tot nu toe. Imagen 4 is nu beschikbaar, dus je kan in de nabije toekomst nog meer AI-gegenereerde memes verwachten.

8. Gemini 2.5 Pro heeft een belangrijke 'Deep Think'-upgrade gekregen

De verbeterde beeldgeneratie is niet de enige upgrade voor Gemini. De AI-assistent heeft ook extra denkvermogen gekregen in de vorm van een nieuwe 'Deep Think'-modus.

Gemini 2.5 Pro is in principe aangepast met een functie die de assistent dieper kan laten nadenken over vragen, in plaats van dat deze gewoon zo snel mogelijk een antwoord moet proberen te geven.

Dit betekent dat de nieuwste Pro-versie van Gemini op meerdere manieren tegelijk kan beredeneren, voordat de AI uiteindelijk beslist wat het zal antwoorden op een vraag. Je zou dit kunnen zien als AI die wat dieper in een encyclopedie duikt voordat het een antwoord geeft.

Voor nu wordt de Deep Think-modus wel alleen naar "vertrouwde testers" uitgerold, maar het zou ons niets verbazen als het binnenkort toch ook een veel bredere release krijgt.

9. Gemini AI Ultra is Google's nieuwe "VIP-abonnement" voor AI-liefhebbers

Zou jij 3.300 euro per jaar uitgeven aan een Gemini-abonnement? Nee, wij ook niet, maar Google denkt dat sommige mensen dit wel zullen doen. Het bedrijf heeft namelijk een nieuw Gemini AI Ultra-abonnement geïntroduceerd en dat abonnement kost maar liefst 274,99 euro per maand.

Dit abonnement is natuurlijk niet bedoeld voor casual AI-gebruikers. Google zegt dat het "de hoogste gebruikslimieten en toegang tot onze meest capabele modellen en premium features" biedt. Het zou ook een must zijn als "je een filmmaker, ontwikkelaar, creatieve professional bent of je simpelweg het beste eist van Google AI met het het hoogste niveau van toegang."

Om het abonnement in de eerste instantie iets minder pijnlijk te maken voor je portemonnee, biedt Google wel een korting van 50% voor de eerste drie maanden. Daarnaast blijft het Premium-abonnement van 21,99 euro per maand bestaan, maar heet dit abonnement nu 'AI Pro'.

10. Google heeft ons de toekomst van smart glasses getoond

Google heeft ons eindelijk een goede blik gegeven op het Android XR-platform dat het nu al jaren aan het teasen is.

Natuurlijk staat ook hier Google Gemini weer centraal. Gemini op een slimme bril kan bijvoorbeeld aan de hand van je etensvoorkeuren restaurants in de buurt vinden en je ernaartoe brengen. Daarnaast kan het live vertalingen bieden en antwoorden geven op vragen over de omgeving waar je je in bevindt (dankzij toegang tot de camera op zo'n bril). op een headset kan daarnaast ook Google Maps gebruikt worden om je de overal in de hele wereld je omgeving te laten verkennen.

Android XR komt onder andere naar apparaten van Samsung, Xreal, Warby Parker en Gentle Monster, maar het is nog niet bevestigd wanneer we deze apparaten in handen kunnen krijgen.

11. Project Astra heeft ook een upgrade gekregen

Project Astra is Google's krachtige mobiele AI-assistent die kan reageren op de visuele omgeving van de gebruiker. Het I/O-evenement van dit jaar heeft een aantal grote upgrades voor Astra geïntroduceerd.

We zagen Astra een gebruiker in realtime advies geven over het repareren van zijn fiets en daarbij werd er natuurlijke taal gebruikt. We zagen Astra ook misinformatie verbeteren terwijl een gebruiker op straat liep en dingen om haar heen verkeerd benoemde.

Project Astra komt nu naar Android en iOS en de functie voor visuele herkenning komt ook naar de AI Mode in Google Search.

12. … net als Chrome

Is er dan nog een Google-dienst die geen Gemini AI-verbeteringen heeft gekregen? Google's Chrome-browser was een van de weinige diensten die nog geen speciale Gemini-features had, maar daar is nu ook verandering in gekomen.

Gemini wordt nu uitgerold naar Chrome voor desktop voor Google AI Pro- en AI Ultra-abonnees in de VS.

Wat betekent dat precies? Je kan nu schijnbaar aan Gemini vragen om complexe informatie te verduidelijken wanneer je iets aan het onderzoeken bent of om webpagina's samen te vatten. Dat klinkt misschien niet echt heel indrukwekkend, maar Google heeft ook beloofd dat Gemini uiteindelijk in meerdere tabbladen zal werken en ook websites voor je kan navigeren.

13. … en ook Gemini Canvas

Canvas, een onderdeel van Gemini 2.5, is de zogenaamde creatieve ruimte binnen de Gemini-app. Dit onderdeel heeft nu een flinke boost gekregen in de nieuwe versie van Gemini via de nieuwe geüpgradede AI-modellen.

Dit betekent dat Canvas nu meer kan en intuïtiever werkt. De tool kan data en prompts omzetten in grafieken, games, quizzen, webpagina's en meer.

Canvas kan daarnaast nu ook vrij snel complexe ideeën omzetten naar werkende code, zonder dat de gebruiker verschillende soorten codetalen hoeft te begrijpen. Je hoeft als gebruikers alleen nog maar te omschrijven waar je naar op zoek bent in de prompt.

Dit soort mogelijkheden maken het dus mogelijk om software te creëren zonder programmeertalen te begrijpen. Ook kunnen mensen sneller prototypes voor nieuwe ideeën voor apps creëren door AI dat werk te laten doen.