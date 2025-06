Garmin introduceert nieuwe work-outs voor zwemmen en wandelen in de natuur

Volgens een aantal leaks worden er binnenkort nieuwe work-outs gefocust op zwemmen en wandelen toegevoegd aan sommige van de beste Garmin-horloges.

'Garmin Coach SWIM', zoals het wordt genoemd door de website The5kRunner, moet schijnbaar Garmins nieuwe coachingdienst voor triatlons compleet maken en zal zich focussen op het opbouwen van een goede techniek (door tools zoals boeien te gebruiken om je 'vorm te verfijnen' en een focus op de efficiëntie van je trappen, uithoudingsvermogen en stamina, intensiteit, herstel en racevoorbereidingen).

Sommige lessen schijnen zich ook te focussen op zwemmen in open water. Dat maakt ze deze dus ook vooral handig voor mensen die trainen voor een triatlon. Zwemmen in open water wordt daarnaast ook gewoon steeds populairder in het algemeen. Het kan namelijk ook als een manier voelen om wat dichter bij de natuur te komen. Er is hier dus een mogelijkheid voor Garmin om in te spelen op zowel die doelgroep als de echte atleten waar het bedrijf zich voornamelijk op focust.

'Garmin Coach WALKING', zoals de andere set van lessen wordt genoemd, zal schijnbaar een iets meer holistische aanpak voor fitness hanteren. Hoewel 'endurance'- en fitnesslessen worden genoemd (wat waarschijnlijk wijst op verschillende sessies met intervallen en wandelsessies van verschillend lengtes), omschrijven de leaks ook een grotere focus op herstel, welzijn, mindfulness en stressmanagement.

'Ademhalingsbewustzijn' en 'blootstelling aan de natuur' worden genoemd als aspecten van sommige van deze wandellessen. Net als het zwemmen in open water, geeft wandelen in de natuur mensen ook een manier om even afstand te nemen van de schermen in hun leven en om dichter bij de natuur te komen. Of je nou in een lokaal park gaat lopen of een mooie locatie voor een hike hebt gevonden, dit soort wandelingen kunnen je helpen bij stressmanagement.

Het is nog niet bekend welke horloges deze nieuwe lessen zullen ondersteunen of wanneer we ze precies kunnen verwachten in de Garmin Connect-app.

De voordelen van 'blootstelling aan de natuur'

Een onderzoek van Harvard uit 2021 'vond bewijs voor verbindingen tussen blootstelling aan de natuur en verbeterde cognitieve vaardigheid, breinactiviteit, bloeddruk, mentale gezondheid, fysieke activiteit, en slaap'. Er zijn dus positieve verbindingen gevonden tussen de tijd je doorbrengt in de natuurlijke wereld en zowel mentale als fysieke gezondheid.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Dat is natuurlijk geen grote verrassing. Er wordt al decennia lang advies gegeven om tijd in de zon en in de natuur door te brengen als je bijvoorbeeld je bloeddruk moet verlagen of je stemming wil verbeteren. Mensen de mogelijkheid geven om goed gebruik te maken van de natuurgebieden om hen heen via begeleide work-outs is een nieuwe manier voor Garmin om de gezondheid en stemming van zijn gebruikers te verbeteren.

Deze lessen zijn ongetwijfeld interessant voor sommige mensen, maar natuurlijk niet voor iedereen. Niet iedereen heeft toegang tot open water, maar triatleten en mensen die graag wild zwemmen zullen zeker profijt hebben van deze specifieke Garmin Coach-lessen. De work-outs voor wandelen zijn natuurlijk wel iets toegankelijker, maar misschien weer minder interessant voor mensen die vooral hardlopen of fietsen. Die kunnen zich natuurlijk ook gewoon met hun gebruikelijke activiteiten bezighouden in de natuur.