Bose Sleepbuds II zorgen voor betere nachtrust dan voorgangers

Bose lanceerde zijn eerste set Sleepbuds in juni van 2018. Hoewel we in eerste instantie verliefd waren op het comfortabele design en de mogelijkheid om achtergrondgeluid te maskeren, is het product uiteindelijk stopgezet wegens problemen met de batterijduur.

Dit keer heeft Bose de draadloze slaapoortjes de toepasselijke naam Sleepbuds II gegeven, die niet dezelfde problemen zouden moeten brengen als de originele oortjes en beloven voor een betere nachtrust te zorgen. De nieuwe oortjes zullen halverwege oktober verschijnen voor €270.

Slaapoortjes?

Voor degene die zich afvraagt wat de Sleepbuds kunnen: het is eigenlijk een set draadloze oortjes die beschikt over krachtige 'noise masking', welke audio biedt die gericht is op ontspanning en nachtrust in een lichtgewicht, compact en comfortabel ontwerp.

Het is belangrijk om op te merken dat deze oortjes volgens Bose "geen active noise cancelling oortjes zijn met een extra functie. Ze streamen geen muziek en je kunt er ook geen telefoongesprekken mee voeren."

Onder de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van het originele product bevinden zich een gereviseerd ontwerp (zowel ergonomisch, akoestisch als elektronisch) en de mogelijkheid om te verbinden met de Bose Sleep-app die nu over "meer dan 35 methodisch geproduceerde en geteste audiotracks" beschikt.

De eerder genoemde batterijproblemen zijn niet expliciet gemeld in het persmateriaal van Bose, wel is bekend dat de nieuwe lijn een batterij krijgt met een levensduur van tien uur voor de oortjes zelf en nog eens dertig uur voor het oplaaddoosje.

Noise masking

De noise masking-technologie van Bose werkt bij deze slaapverbeterende oortjes anders dan de noise-cancelling die we tegenwoordig in veel koptelefoons zien. Er wordt namelijk een nieuwe laag geluid over het omgevingsgeluid gelegd om het geluid te maskeren in plaats van het omgevingsgeluid actief te onderdrukken.



Uit een samenwerking tussen Bose, de medische tak van de Universiteit van Colorado en het UCHealth CARE innovatiecentrum is een studie voortgekomen waaruit blijkt dat 86 procent van de testgebruikers vindt dat de Sleepbuds II helpen om in slaap te vallen. 76 procent van hen vindt dat de oortjes hen helpen om in slaap te blijven.

Het is nog de vraag hoe succesvol de Bose Sleepbuds II in werkelijkheid zijn en of ze de relatief hoge prijs waard zijn, maar als de beloofde verbeteringen inderdaad zijn toegepast zijn we voorzichtig optimistisch over de mogelijkheden van de Sleepbuds II.