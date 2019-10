Productie Bose Sleepbuds wordt stopgezet

In 2017 lanceerde audioproducent Bose een kickstarter campagne voor heel bijzondere draadloze oortjes. De Bose Sleepbuds zijn namelijk oortjes die je in doet bij het slapengaan en je een betere nachtrust moeten bezorgen. Dit gebeurt door middel van bepaalde audiofragmenten die je zelf uitkiest in de app en die het geluid van je omgeving weg filteren. In 2018 verschenen de oortjes op de markt, maar door technische problemen wordt de productie nu definitief stopgezet.

Bose Sleepbuds batterijproblemen

De reden voor de stopzetting van de productie ligt bij de batterij van de Bose Sleepbuds. Toen de oortjes voor het eerst te koop waren in juni 2018 waren er meteen verschillende klachten over batterijproblemen.

Sommige kopers konden hun Sleepbuds niet volledig opladen, andere merkten dan weer dat hun oortjes zichzelf uit het niets uitschakelden. Bose zelf geeft aan dat het pogingen heeft ondernomen om die problemen op te lossen door nieuwe Sleepbuds te voorzien, maar ook door middel van software- en firmware-updates. Tot nu toe heeft niets gewerkt en recent zijn er zelf nog meer klachten verschenen.

Bose heeft dus besloten om de productie van de Sleepbuds definitief stop te zetten en voorziet een oplossing voor mensen die de oortjes aangekocht hebben.

Niet goed = geld terug

Als je momenteel in het bezit bent van een paar Bose Sleepbuds, dan biedt Bose je de mogelijkheid aan om ze te retourneren voor 31 december 2019. Daarna krijg je het volledige aankoopbedrag terug.

Om de Sleepbuds terug te sturen en je geld terug te krijgen, verwijst Bose je door naar de lokale contactpagina op zijn website.

Of Bose van plan is om op termijn een nieuwe versie van de Sleepbuds te lanceren is tot slot nog onbekend.