We nemen het je niet kwalijk als je sceptisch staat tegenover Moonbird. Een apparaatje dat je helpt ademen om stress, slaapproblemen en dergelijke aan te pakken, klinkt inderdaad te mooi om waar te zijn. Op basis van getuigenissen en onze ervaring kunnen we toch bevestigen dat Moonbird echt kan doen wat het belooft. Hij lijkt misschien duur, maar als je door deze eenmalige aankoop minder snel naar de dokter of apotheker moet, dan spaar je op lange termijn zelfs geld uit. We zouden alleen graag een USB-C-oplader zien in plaats van de zoveelste unieke oplaadkabel, maar een eerste versie is nooit helemaal perfect.

"Adem even rustig in en uit tot je je beter voelt", is iets dat we allemaal wel eens gehoord hebben. Toch is dat advies nuttiger dan je zou denken en de Belgische start-up Moonbird volgt die gedachte. Zij ontwikkelden een apparaatje dat je kan begeleiden in je ademhaling en daardoor helpt bij een hele reeks aan problemen, van stress tot slapeloosheid.

Deze start-up had meteen onze aandacht te pakken en daarom zijn we intussen ruim een maand zelf een Moonbird aan het gebruiken. Daarnaast spraken we met de medeoprichter van Moonbird, Stefanie Broes, die ons meer vertelde over het ontstaan en de toekomstplannen van het bedrijf.

Moonbird review: Hoe werkt het?

(Image credit: Moonbird)

Wat een smartphone of laptop is, moeten we natuurlijk nooit uitleggen, maar een Moonbird is geen gemiddeld stukje technologie. Op de foto hierboven zie je de Moonbird in drie verschillende kleuren. Naast deze drie opties heb je ook nog een zwartgrijze optie. Moonbird is ontwikkeld om goed in je hand te passen en dat kunnen we meteen bevestigen. Je moet niet uitzoeken hoe je hem moet vasthouden, want je hand glijdt als het ware in de juiste positie. Je kan hem trouwens met zowel je linker- als rechterhand gebruiken.

Leg je duim op de sensor en de Moonbird begint met de aangegeven ademsessie (hierover verderop meer). Tijdens een sessie bewegen de "vleugels" aan beide kanten van het apparaatje naar binnen en naar buiten in een bepaalde ritme. De bedoeling is dat je dit ritme volgt met je ademhaling. Zo is er een ritme dat tegen stress werkt en een ander ritme dat werkt als je moeilijk in slaap valt.

Stefanie en Michael Broes, oprichters van Moonbird. (Image credit: Moonbird)

Medeoprichter Stefanie Broes legde uit dat er heel wat wetenschappelijk onderzoek gevoerd is naar de invloed van onze ademhaling op ons lichaam. Bepaalde activiteiten, zoals yoga en meditatie, bevatten ademhalingstechnieken, maar gerichte ademhalingsoefening behoren tot een afzonderlijke categorie. In theorie is het mogelijk om op jezelf een ademsessie uit te voeren, maar in de praktijk is het lastig om een vast ritme aan te houden. Je kan bovendien moeilijk controleren of je consistent op dat juiste ritme zit.

Het idee van Moonbird ontstond uit persoonlijke ervaringen van Stefanie zelf. Ze had verschillende apps voor ademhalingsoefeningen geprobeerd en merkte dat het inderdaad niet zo eenvoudig is om ze op jezelf correct uit te voeren. Ze sprak hierover met haar broer en na een uitstapje naar een productontwikkelaar was Moonbird geboren.

Moonbird review: Prijs en beschikbaarheid

Adviesprijs van 179 euro

Beschikbaar in bijna heel Europa, ook in de VS

Momenteel is er één versie van de Moonbird met een adviesprijs van 179 euro. Je hebt de keuze uit vier kleuren: groen, lichtblauw, beige en zwart. Bestellen kan via de shop van Moonbird (opens in new tab) zelf of Amazon (opens in new tab). Op dit moment is Moonbird verkrijgbaar in bijna heel Europa (inclusief het VK) en de VS. Het bedrijf heeft daarnaast de ambitie om op termijn wereldwijd beschikbaar te zijn.

Dat is een stevig bedrag, maar wie bij Moonbird bestelt, kan dit spreiden over drie maandelijkse betalingen. Ook is er een proefperiode van 30 dagen. Als Moonbird voor jou niet de gewenste resultaten oplevert, kan je hem terugsturen en krijg je je geld terug. Op deze manier probeert Moonbird voor alle geïnteresseerden toegankelijk te zijn.

(Image credit: Moonbird)

Moonbird review: Design en specs

Geen fysieke knoppen

Siliconen materiaal

Eigen, magnetische oplader

De Moonbird heeft een intuïtief ontwerp zonder fysieke knoppen. Bovenaan zie je de kleine zwarte sensor met een groen lampje waar je je duim op legt en onderaan zit de oplaadpoort. Stefanie vertelde ons dat dit ontwerp een bewuste keuze was en dat ze eigenlijk van in het begin deze vormfactor voor ogen hadden. Moonbird mag dan wel technologie zijn, maar het wil zo natuurlijk mogelijk aanvoelen. Wat ons betreft, slaagt het daar ook in.

Het omhulsel van de Moonbird is een soort siliconen materiaal dat comfortabel in de hand ligt. We hebben hem in de winter getest, maar ook bij langer gebruik begonnen onze handen niet te zweten. Van een paar druppeltjes water gaat hij trouwens niet kapot, dus een vochtig schoonmaakdoekje is je beste vriend als hij toch vies zou worden.

(Image credit: Moonbird)

Een probleempunt waar we niet omheen kunnen, is de oplader. Er zijn twee magnetische contactpunten voor de oplader onderaan en dat wil zeggen dat de Moonbird een eigen, unieke oplader heeft. Is je oplaadkabel kapot of kwijt, dan zit er niets anders op dan de klantendienst te sturen voor een nieuwe.

De magneet blijft bovendien niet altijd goed zitten, dus als je per ongeluk tegen de Moonbird duwt terwijl hij oplaadt, kan de oplader loskomen. Op termijn is het wel de bedoeling dat er een nieuwe versie van de Moonbird verschijnt, die een USB-C-oplader gebruikt zodat deze problemen in één klap van de baan zijn.

Gelukkig moet je hem niet al te vaak opladen. Een ademsessie van drie minuten gebruikte altijd ongeveer drie procent batterij. Als de Moonbird volledig uitstaat, dan verliest hij ook maar hoogstens één procent batterij per dag. Om van 0 naar 100% te gaan, heb je ongeveer drie uur nodig. Om te weten hoeveel batterij je nodig hebt, moet je wel altijd in de app kijken, aangezien er geen indicator op de Moonbird zelf zit.

Moonbird review: app

App voor Android en iOS

Volledig gratis, geen abonnementskosten

Eerste koppeling kan moeilijk gaan

De Moonbird mag dan zonder app werken, maar je loopt hierdoor heel wat extra functies mis. We hebben hem zelf eerst zonder app gebruikt en vervolgens met app om het verschil te merken. We vonden de app zelf een enorme toegevoegde waarde en raden je dan ook zeker aan de app te downloaden.

Toen we vroegen of er plannen zijn om met een abonnementsformule voor de app te werken, benadrukte Stefanie dat dat niet zo is. De app kan je zowel met iOS als Android volledig gratis gebruiken en dat blijft ook zo. Momenteel dient de app vooral om de ademsessies in te stellen, maar er zijn plannen om extra content toe te voegen aan de app.

De eerste keer verbinding maken met de app zal waarschijnlijk niet bij iedereen even makkelijk gaan. Open de app voor de eerste keer en er wordt gevraagd met de Moonbird te schudden tot het groene lampje in de sensor knippert. Daarna moet hij meteen verbinding maken. We merkten in onze test dat een iPhone de Moonbird iets sneller herkent dan een Android-smartphone. Met onze iPhone 13 Pro Max werd de verbinding meteen gemaakt, terwijl onze Realme GT 5G en Samsung Galaxy Tab S6 Lite met Android 12 pas na drie keer proberen de koppeling maakten. Na die eerste keer werd onze Moonbird gelukkig wel meteen gevonden door de app.

(Image credit: Moonbird)

In de app kan je instellen welke ademsessie je wil doen en hoe lang die moet duren. Daarbij kan je kiezen of je audio wil horen of niet. De audio is in dit geval een zachte vrouwenstem die je begeleidt tijdens de sessie. Daarnaast zijn er enkele breathing guides die je meer inzicht geven in de filosofie en wetenschap van Moonbird, als je daarin geïnteresseerd bent.

De handigste functie is dat je kan aanduiden welke ademsessie (inclusief het aantal minuten) de standaardoptie is. De Moonbird werkt namelijk ook zonder app. Wij gebruikten hem bijvoorbeeld vooral voor het slapen en vonden het handiger om onze smartphone na de ademsessie niet meer vast te hoeven nemen. Het nadeel is dat de data van je sessie niet opgeslagen wordt in de app als je de Moonbird op zichzelf gebruikt. Moonbird bevestigde wel dat deze feature aan het einde van maart 2023 via een software-update uitgerold zou worden.

(Image credit: Moonbird)

De data van al je ademsessies (die je via de app hebt opgestart) wordt overzichtelijk weergegeven in een apart tabblad. Daar zie je drie grafieken: je hartslag, hartritmevariabiliteit (HRV) en je hartcoherentie. Aan de hand van de kleuren van de hartcoherentiegrafiek krijg je inzicht in hoe "goed" je ademt. De app geeft wel aan dat er geen ideale of perfecte scores zijn en dat de grafieken eerder een indicatie zijn. Voor en na elke sessie vraagt de app ook hoe je je voelt en kan je uit verschillende sleutelwoorden kiezen om je gevoel te beschrijven.

Enerzijds vinden we deze aanpak goed, aangezien iedereen anders ademt en de Moonbird niet bedoeld is om de "perfecte ademhaling" te verkrijgen. Anderzijds zou een melding zoals "goed gedaan, factor X en factor Y zijn beter na de ademsessie" voor sommige mensen misschien welkom zijn.

Moonbird review: Werkt het echt?

Hoewel het wetenschappelijk bewezen is dat je ademhaling invloed heeft op stress, slapeloosheid en dergelijke, is er geen garantie dat Moonbird voor jou zal werken. Er zijn talloze klantengetuigenissen en ook in ons geval hielp Moonbird wanneer we moeilijk in slaap raakten. De proefperiode van 30 dagen komt hier heel goed van pas. Als je openstaat voor een product als Moonbird, dan raden we aan om hem toch minstens die 30 dagen te gebruiken.

Er is tot slot geen quiz om snel te bepalen of Moonbird voor jou gaat werken. Mede-oprichter en CEO Stefanie gaf aan dat Moonbird zich absoluut niet wil opdringen als alternatief voor medicatie of professionele begeleiding. Als je slaapmedicatie neemt of al jaren tevreden bent met je psycholoog, dan zal geen enkele medewerker van Moonbird je pushen om er eentje te kopen. Heb je daarentegen al allerlei trucjes, middeltjes of cursussen geprobeerd zonder resultaat, dan is Moonbird misschien de oplossing.