Fitbit-app krijgt dark mode die lijkt op Garmin Connect: zo zet je het aan

De Fitbit-app ondergaat grote veranderingen. Naar aanleiding van de lancering van de Google Pixel Watch 4 krijgt de app een persoonlijke AI-gezondheidscoach en, voor zover wij weten, wijzigingen in de gebruikersinterface. Voordat deze veranderingen van kracht worden, heeft Google de Fitbit-app al een aanzienlijke facelift gegeven met de lancering van een dark mode.

De Fitbit-app heeft sinds de introductie altijd een heldere, witte achtergrond gehad, ongeacht of de rest van je telefoon in de donkere modus stond of niet. Deze update brengt daar eindelijk verandering in.

(Image credit: Garmin/Shutterstock)

Het lijkt erop dat Google na het herontwerp van de app vorig jaar, de donkere modus en de zware investering in de AI-gezondheidscoach dit jaar, eindelijk een manier ziet om Fitbit in de toekomst binnen het (complexe) ecosysteem van Google te laten bestaan.

Toen we vanochtend de Fitbit-app openden, was de donkere modus trouwens al ingeschakeld. Als dat bij jou niet zo is en je hem wilt activeren, kun je hier lezen hoe je de donkere modus in- en uitschakelt.

(Image credit: Future)

Zorg ervoor dat je Fitbit-app is bijgewerkt naar versie 4.50. Als dat niet het geval is, moet je de app eerst updaten via de Play Store (Android) of App Store (iOS).

Tik in de Fitbit-app op je profielfoto en ga naar Fitbit-instellingen.

Tik in Instellingen op de nieuwe optie Thema.

Je kunt kiezen uit de opties Standaard, Licht of Donker.

Met Standaard wordt Fitbit aangepast aan het thema van je telefoon. Als je dus de donkere modus op het besturingssysteem van je telefoon gebruikt, schakelt Fitbit automatisch over.