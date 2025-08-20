Google lanceert Pixel Watch 4 met nieuw design, satellietcommunicatie en AI

Google heeft de Pixel Watch 4 onthuld, de grootste update voor zijn smartwatch tot nu toe. Met een nieuw ontwerp, satellietcommunicatie en uitgebreide AI-integratie via Gemini wil het merk met zijn nieuwste horloge imponeren. De Pixel Watch 4 ligt vanaf 9 oktober in de winkels, maar kan je vanaf vandaag, 20 augustus, al bestellen.

Vernieuwd design en betere prestaties

(Image credit: Google)

De Pixel Watch 4 behoudt zijn iconische ronde vorm, maar krijgt een gloednieuw Actua 360-display. Dit gebogen scherm is 10% groter, heeft 16% dunnere randen en haalt tot 3000 nits helderheid, 50% meer dan zijn voorganger. De smartwatch verschijnt weer in twee formaten: een 41mm-versie en de grotere 45mm-versie.

Ook onder de motorkap zijn er flinke upgrades: de nieuwe Snapdragon W5 Gen 2-chipset en een ML-co-processor zorgen voor betere prestaties bij lager energieverbruik.

De batterijduur gaat vooruit naar 30 uur (41mm) en 40 uur (45mm), met verlenging tot maximaal drie dagen in Battery Saver-modus. Opladen gaat nu 25% sneller dankzij een nieuwe Quick Charge Dock: van 0 naar 50% in slechts 15 minuten. Verder is de smartwatch eenvoudiger te repareren, met vervangbare batterij en display.

Gezondheid, fitness en AI

De Pixel Watch 4 biedt de meest uitgebreide gezondheidstracking op een Pixel-watch tot nu toe. Dankzij verbeterde sensoren en machinelearningmodellen moet slaapregistratie 18% nauwkeuriger zijn en wordt huidtemperatuur continu gemonitord om veranderingen sneller te signaleren. Ook sporters profiteren van upgrades: dual-frequency gps zorgt voor betrouwbaardere routebepaling in uitdagende omgevingen, en er zijn nu meer dan 50 sportprofielen beschikbaar.

Wat echt opvalt, is de introductie van Gemini als persoonlijke AI-health coach. Waar eerdere generaties vooral data registreerden, gaat de Pixel Watch 4 nu een stap verder door actief advies te geven. Gemini analyseert je slaap, workouts en stressniveaus en vertaalt die gegevens naar concrete aanbevelingen. Denk aan een waarschuwing om gas terug te nemen na een zware week, suggesties voor een herstelsessie of tips om je slaappatroon te verbeteren.

Ook tijdens het sporten speelt Gemini een grotere rol. Vergeten workouts worden automatisch gedetecteerd en achteraf samengevat, en bij fietsen kun je live statistieken naar je stuur projecteren via de Fitbit-app. In combinatie met stressmanagement, ECG-functies en de Health Metrics Dashboard hoopt Google dat de Pixel Watch 4 zo niet alleen een fitnessaccessoire, maar een AI-gestuurde gezondheidscoach wordt die constant met je meedenkt.

Krijg dagelijks inzicht, inspiratie en aanbiedingen in je inbox Meld u aan voor het laatste nieuws, recensies, meningen, toptechnologiedeals en meer. Neem contact met mij op met nieuws en aanbiedingen van andere Future-merken Ontvang e-mail van ons namens onze vertrouwde partners of sponsors

Prijs en beschikbaarheid

(Image credit: Google)

De Pixel Watch 4 is vanaf 9 oktober verkrijgbaar, met pre-orders die vandaag, 20 augustus, al van start gaan. De adviesprijzen zijn gelijk aan die van de Pixel Watch 3: de 41mm-variant kost 399 euro (wifi) of 459 euro (LTE), terwijl de grotere 45mm-variant verkrijgbaar is voor 449 euro (wifi) of 529 euro (LTE).

Qua design heeft Google gezorgd voor variatie: de Pixel Watch 4 verschijnt in meerdere kleuren, waaronder zilver, zwart en champagne, met een matchende aluminium behuizing. Daarbij introduceert Google een nieuwe reeks accessoirebanden in siliconen, leer en metaal, zodat je de smartwatch zowel sportief als stijlvol kunt dragen.