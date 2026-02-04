Zeg maar vaarwel tegen de Netflix-app op je oude PS3

De Netflix-app is inmiddels al 16 jaar beschikbaar op de PlayStation 3, maar daar komt binnenkort blijkbaar een einde aan. IGN is erachter gekomen dat de ondersteuning voor de app op deze oude console van Sony op 2 maart 2026 zal worden stopgezet.

Als je je oude PS3 dus nog als streamingapparaat gebruikt, dan heb je binnenkort dus pech. We gokken dat de kans echter groter is dat veel mensen niet eens wisten dat Netflix beschikbaar was op de PS3. Oorspronkelijk werd Netflix vreemd genoeg in 2009 al beschikbaar gemaakt op de PS3 via een Blu-ray-disc. In 2010 volgde dus de app. Netflix werd in Nederland en België echter pas in respectievelijk 2013 en 2014 geïntroduceerd, dus bij ons is de PS3-app wat minder lang relevant geweest.

Er zijn dus echter wel gebruikers die inmiddels al jarenlang hun PS3 gebruiken om Netflix te kijken en die gebruikers moeten nu dus op zoek naar een ander apparaat om verder te streamen. Als je nu de app opent op het apparaat krijg je ook al het volgende bericht te zien: "Helaas zal Netflix na 2 maart 2026 niet meer beschikbaar zijn op dit apparaat."

Mensen die de console nog steeds gebruiken om Netflix te kijken zijn nu natuurlijk teleurgesteld, maar de vraag is natuurlijk om hoeveel mensen dit nog gaat. Het blijft vervelend, maar veel mensen zullen inmiddels hopelijk wel een ander apparaat hebben waarmee ze Netflix op hun tv kunnen kijken (als dat niet gewoon al via de tv zelf kan).

just tried booting up netflix on my PS3 and yeah it does infact give that message 3 pic.twitter.com/VcfQkj6bJVFebruary 3, 2026

"Nou, daar gaat de laatste manier om Netflix in native 4:3 te bekijken," zei één persoon in de PS3-subreddit. "Ik gok dat ik een van de 10 personen ben die hiervan baalt haha. Netflix ps3 is zo handig geweest voor het bekijken van oude series op een CRT in 4:3 zonder de zwarte balken aan de zijkanten. Gelukkig kon ik het nog zo lang gebruiken en in ieder geval hebben ze ons een waarschuwing gegeven haha."

Een andere gebruiker reageerde echter met: "TIL dat Netflix nog steeds op PS3 stond." Dat dachten wij dus eigenlijk ook. De app heeft het nog verrassend lang volgehouden op deze oude console.

Een andere Reddit-gebruiker gaf aan dat Amazon Prime Video momenteel ook nog gewoon ondersteund wordt, maar nou is dus de vraag hoe lang die ondersteuning nog zal blijven als de hardware inmiddels toch echt als verouderd wordt gezien (en misschien ook als onveilig).