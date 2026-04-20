Volgens nieuwe leak komt Starfield ook naar de Nintendo Switch 2

Er lijkt een Nintendo Switch 2-versie van Starfield onderweg te zijn. Bethesda's ruimte-RPG heeft namelijk een nieuwe leeftijdsclassificatie gekregen.

Universo Nintendo geeft aan dat Starfield een officiële leeftijdsclassificatie heeft gekregen voor de Switch 2 van het 'Taiwan Entertainment Software Rating Information'-bestuur.

Een screenshot toont dat deze classificatie op 15 april 2026 is toegevoegd aan de database met een ESRB-classificatie van 'R' ('Restricted') vanwege de aanwezigheid van "geweld, drugs en ongepast taalgebruik".

Bethesda en Nintendo hebben allebei nog niet officieel een Switch 2-versie van de game aangekondigd, maar deze classificatie lijkt dus wel te bevestigen dat deze versie onderweg is. Microsoft heeft een Xbox Games Showcase-evenement gepland voor 7 juni, dus dat lijkt wel een logisch moment om deze nieuwe versie officieel aan te kondigen.

Geruchten over een mogelijke Switch 2-versie van Starfield doen al een tijdje de ronde. We hoorden hier voor het eerst aan het einde van vorig jaar wat over. Dezelfde geruchten claimden daarnaast ook dat er een PlayStation 5-versie onderweg was en dat bleek accuraat te zijn. Die versie kwam uiteindelijk eerder deze maand uit.

De PS5-versie introduceerde ook een aantal nieuwe features voor de DualSense-controller en twee exclusieve grafische modi voor de PS5 Pro: de 'Pro Performance'-modus en 'Pro Visual'-modus.

Starfield, een game die oorspronkelijk exclusief op Xbox en pc gelanceerd werd in september 2023, is inmiddels ook voorzien van twee grote uitbreidingen: Terran Armada en Free Lanes.

Terran Armada voegde nieuwe (betaalde) content toe, terwijl Free Lanes via een gratis patch een nieuwe 'cruise'-modus introduceerde. Hierdoor konden spelers eindelijk tussen planeten binnen zonnestelsels reizen, terwijl ze de tijd kunnen doorbrengen in hun ruimteschip.