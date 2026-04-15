Sony lanceert in 2027 misschien drie verschillende PS6-consoles, met prijzen tussen 350 en 1000 dollar

Een leaker heeft geclaimd dat Sony zijn volgende generatie van PlayStation-apparaten in 2027 zal lanceren. Volgens deze leak zouden we bij de PS6-generatie te maken krijgen met twee (traditionele) consoles en een nieuwe handheld.

Deze informatie komt vanuit een nieuwe YouTube-video van Moore's Law is Dead (MLID). Deze leaker heeft eerder accurate hardware-details gedeeld en inschattingen gemaakt voor de mogelijke prijzen van toekomstige PlayStation-hardware na de recente prijsverhoging voor de PS5 (via GamesRadar).

In de video claimt MLID dat Sony een basismodel PS6 zal lanceren, een "lite"-model genaamd de "PS6 S" en een PS6-handheld. Alle drie de apparaten zouden volgend jaar tegelijkertijd moeten verschijnen.

Het basismodel zou schijnbaar voorzien zijn van een Orion-CPU, terwijl de PS6 S en de handheld mogelijk een AMD "Canis"-chip zullen gebruiken.

Qua prijs wordt er geschat dat de apparaten tussen de 350 en 1.000 dollar kunnen kosten. Sony kennende zullen we waarschijnlijk dan ook met vergelijkbare europrijzen te maken hebben.

De handheld zou trouwens misschien eerder vergelijkbaar zijn met de bestaande PS Portal, in plaats van andere handheld gaming-pc's zoals de ASUS ROG Xbox Ally X, en daarom hopelijk ook wat goedkoper zijn.

Hoewel MLID geen specifieke gelekte prijzen had om te delen, voorspelde de YouTuber wel dat de stijgende kosten van onderdelen, het RAM-tekort en andere economische invloeden ervoor kunnen zorgen dat de prijs van elk model in de toekomst ook nog heel gemakkelijk kan veranderen.

MLID schat dat de "PS6 S" ergens tussen de 349 en 549 dollar zal kosten, de PS6-handheld ergens tussen de 499 en 699 dollar en de "normale PS6" ergens tussen de 699 en 999 dollar.

Dit is momenteel natuurlijk allemaal speculatie, maar het zou ons niets verbazen als de PS6-generatie inderdaad flink duurder is dan de PS5-modellen waren bij hun release. Met de meest recente prijsverhogingen in gedachten, zou het verschil niet eens zo groot meer zijn.

De PS5, PS5 Digital Edition en PS5 Pro werden aan het begin van de maand weer duurder gemaakt vanwege "aanhoudende druk binnen het wereldwijde economische landschap". Dit betekent dat je sinds 2 april 649,99 euro betaalt voor een PS5, 599,99 euro voor een PS5 Digital Edition en maar liefst 899,99 euro voor een PS5 Pro. De PlayStation Portal kost daarnaast 249,99 euro.