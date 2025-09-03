Mogelijke nieuwe PS5 Slim-revisie wordt misschien een kleine downgrade

De PlayStation 5 Slim krijgt mogelijk een nieuwe revisie en als dit gerucht klopt, zou deze revisie een van de console een van de belangrijkste verbeteringen ten opzichte van het basismodel uit 2020 weer kunnen terugdraaien.

De Franse outlet Dealabs geeft aan dat de volgende revisie van de PS5 Slim Digital Edition, ook wel 'Chassis E' genoemd, misschien een verminderde opslagruimte krijgt vergeleken met de huidige versie. Daarnaast zou de prijs van de nieuwe versie gewoon hetzelfde blijven voor Europese markten als die van de huidige versie met meer opslagruimte (499 euro).

Dealabs claimt dat de opslagruimte omlaaggaat van 1TB terug naar 825GB voor deze nieuwe revisie. Deze verandering zou alleen van toepassing zijn op de PS5 Slim Digital Edition. Het model met diskdrive lijkt dus nog steeds 1TB aan opslagruimte te houden.

Voor nu lijkt het hier dus ook specifiek om een nieuw Europees model te gaan, maar revisies voor de PS5 Slim Digital Edition zijn ook nog niet gespot in bijvoorbeeld de VS. Dealabs heeft blijkbaar wel al een verpakking voor het nieuwe Europese model gezien waarbij 825GB ook duidelijk vermeld wordt.

Als deze informatie accuraat is, dan draait Sony hiermee dus een van de beste upgrades van de originele PS5 Slim terug. Dit model kwam voor het eerst uit in 2023 en verhoogde toen juist de opslagruimte van 825GB tot 1TB.

Aangezien de prijs van het nieuwe model in Europa dus hetzelfde lijkt te blijven, zou dit kunnen betekenen dat Sony op deze manier probeert te voorkomen dat het opnieuw een prijsverhoging moet doorvoeren voor de console.

Voor nu raden we je aan om dit gerucht met een korreltje zout te nemen totdat Sony ons zelf meer informatie geeft. Dealabs is in het verleden echter wel een betrouwbare bron geweest wanneer het ging om informatie over consoles, dus het zou ons niet verbazen als deze nieuwe revisie inderdaad onderweg is.

Als je dus aan het overwegen bent om een PS5 Slim Digital Edition te kopen, kan je dat misschien maar beter zo snel mogelijk doen, voordat je minder opslag voor dezelfde prijs krijgt.