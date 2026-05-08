Microsoft lost een van de grootste problemen met Windows-updates op

Microsoft is de laatste tijd hard aan het werk met het verbeteren van Windows 11 en ook specifiek Windows 11-updates. Nu is er ook weer een nieuwe verbetering geïntroduceerd die hopelijk moet zorgen voor minder vervelende installatiefouten.

Windows Latest laat weten dat gebruikers zich geen zorgen hoeven te maken als een update ineens wat langer duurt dan normaal. Als je merkt dat het percentage bij het installeren van een update niet zo snel omhooggaat, dan is dat niet meteen een teken dat Windows 11 vastloopt.

Dit kan zelfs een goed teken zijn. Zo legt Microsoft uit in een recente blogpost dat er een nieuwe verbetering voor Windows Update is geïntroduceerd: "We zorgen ervoor dat apparaten standaard veilig blijven door [het] automatisch herstellen van gefaalde updates – [we] nemen extra maatregelen op de achtergrond om de update succesvol te laten verlopen zonder interventie gebruikers."

"Dit betekent dat je apparaat automatisch zal proberen om in realtime gefaalde installaties te herstellen – waardoor sommige updates wat langer kunnen duren, maar een hogere slaagkans hebben."

Dit wil zeggen dat een update in dit soort situaties voorheen gewoon zou falen, maar nu dus een automatisch een extra kans (of kansen) krijgt. Windows 11 herkent nu hopelijk het punt waar een update misgaat en kan zelf een poging doen om het probleem op te lossen en de update alsnog succesvol te installeren.

Dat is dan ook de reden waarom het soms iets langer kan gaan duren voordat een update geïnstalleerd is. Hopelijk zorgt dit uiteindelijk dan dus wel weer voor meer succesvolle updates, in plaats van meldingen van gefaalde installaties.

Stop de stopcodes!

Dit is dus weer een goede ontwikkeling voor Windows 11-updates en hopelijk meteen het einde voor weer een irritant probleem van Windows 11. Dit is overigens een probleem waar ook Windows 10-gebruikers al last van hadden.

We hebben zelf ook regelmatig te maken gehad met een waslijst aan installatiefouten in Windows Update sinds de release van Windows 10 in 2015. Vaak staat er dan ook nog een 'stopcode'-error bij dit soort gefaalde installaties vermeld, waar je ook niet echt veel nuttige informatie uit kan afleiden. Hopelijk hebben we vanaf nu dus minder vaak met dit soort problemen te maken.

Microsoft blijft overigens ook nog steeds proberen om de updates minder lang te laten duren. Niet elke update zou dan ook ineens langer moeten duren, maar als je dit merkt, dan was het alternatief anders dus waarschijnlijk een gefaalde installatie. Dat is nog vervelender, want dat moet je zelf doorhebben en dan moet je handmatig de update opnieuw proberen te installeren.

Een andere belangrijke verandering die Microsoft recent voor Windows 11 heeft doorgevoerd is dat je nu een optie krijgt om een patch voor onbepaalde tijd uit te stellen. De opties voor wanneer updates geïnstalleerd worden zijn ook verfijnd, waardoor je hopelijk binnenkort geen last meer moeten hebben van een pc die ineens uit het niets opnieuw opstart. Ten slotte kan je nu updates overslaan bij het instelproces van Windows 11, als je het liefst zo snel mogelijk aan de slag wil.