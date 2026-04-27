Je kan Windows 11-updates voortaan onbeperkt uitstellen

Microsoft had ons al laten weten dat er grote wijzigingen voor de Windows 11-updates aankwamen en die zijn er nu. Dit wordt momenteel getest, zoals Microsoft aankondigde in een blogbericht, waarin drie belangrijke punten worden uitgelicht.

De grote verandering waar velen op hebben gehoopt, is de mogelijkheid om een ​​Windows 11-update zo lang als je wilt te pauzeren. Er is nu geen limiet meer: je kunt een update uitstellen tot een specifieke datum van maximaal 35 dagen in de toekomst en dit kan je oneindig doen. Microsoft legt uit: "Dit betekent dat je de update nu tot 35 dagen per keer opnieuw kunt pauzeren, zonder limiet op hoe vaak je de einddatum van de pauze kunt wijzigen."

Een andere belangrijke verbetering is het einde van geforceerde updates. Microsoft zorgt ervoor dat het energiemenu altijd de opties "Afsluiten" en "Opnieuw opstarten" bevat, naast "Bijwerken en afsluiten" en "Bijwerken en opnieuw opstarten" (de laatste twee opties zijn alleen beschikbaar als er een update klaarstaat).

Je hebt dus altijd de keuze om je pc gewoon uit te schakelen of opnieuw op te starten en zo een update te vermijden, met de garantie dat Windows precies die actie uitvoert. Je moet expliciet een van de updateopties kiezen om de patch toe te passen.

De derde belangrijke verandering is dat je ervoor kunt kiezen om het downloaden en installeren van updates over te slaan tijdens de installatie van Windows 11, waardoor het instellen van een pc veel sneller gaat. We hebben hier al eerder over gehoord en Microsoft geeft deze optie nu aan Windows Insiders.

Microsoft legt verder uit dat Windows 11-gebruikers minder te maken krijgen met een onverwachte herstart vanwege een update, omdat meer updates, zoals .NET- of driverupdates, worden gebundeld met de maandelijkse cumulatieve update.

Je kunt ze dan allemaal in één keer installeren, hoewel het hele proces dan misschien wat langer duurt dan wanneer je afzonderlijk updates liet installeren. Driverupdates krijgen ook duidelijkere titels, zodat je beter begrijpt wat ze doen.

Geen verrassingen meer

Aangezien Microsoft nu officieel heeft gecommuniceerd over deze veranderingen, zijn we er vrij zeker van dat ze na de laatste testfase voor iedereen beschikbaar zullen worden.

Dit zijn zonder twijfel nuttige toevoegingen, met name de mogelijkheid om updates voor onbepaalde tijd uit te stellen. De verandering om gedwongen updates te voorkomen is ook handig, hoewel het eigenlijk altijd al zo had moeten werken. Hopelijk betekent dit het einde van onverwachte updates tijdens je werk die uiteindelijk een kwartier duren.