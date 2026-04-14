Windows 11 kan nu sneller geïnstalleerd worden, maar hier horen risico's bij

De installatie van Windows 11 kan uren duren en daar wordt niemand gelukkig van. Microsoft probeert dit proces nu sneller te maken. Windows Central meldt dat Microsoft de mogelijkheid toevoegt om een deel van de installatie over te slaan. Het gaat om het deel waarbij Windows 11 de nodige updates toepast. Door dit over te slaan, is de set-up van een nieuwe laptop of pc sneller klaar. Ariaupdated heeft ook een screenshot op Twitter geplaatst waarin je ziet hoe dit precies werkt.

Wanneer je pc bij de stap zit waar normaal alle updates en beveiligingspatches gedownload worden die bovenop de basis van Windows 11 geïnstalleerd worden, kan je op "Update later" klikken om dit over te slaan. Dit zorgt ervoor dat je sneller aan de slag kan met je nieuwe pc.

Er komt nog een andere grote update aan. Gebruikers zullen binnenkort namelijk updates kunnen pauzeren voor zo lang ze willen. Momenteel kan dat slechts voor maximaal vijf weken.

Zet de installatie naar je hand

Afhankelijk van een paar factoren, waaronder hoe snel je internet is, kun je hierdoor een dertigtal minuten uitsparen. Dit is bijvoorbeeld handig als je tijdelijk verbonden bent met een traag netwerk of een datalimiet hebt. Wanneer je verbonden bent met een sneller netwerk, kan je de resterende updates downloaden.

Je moet wel beseffen dat deze "standaardinstallatie" van Windows 11 zonder updates onvolledig is. Securitypatches kunnen cruciale gaten in de beveiliging dichten en als je deze niet tijdig downloadt, ben je kwetsbaar voor virussen, hackers en dergelijke. We raden daarom aan extra voorzichtig te zijn, vooral als je bestanden downloadt van het internet, tot alle updates toegepast zijn. Het voordeel is dat deze updates op de achtergrond geïnstalleerd kunnen worden, terwijl je de pc al gebruikt.

Het is hoe dan ook fijn dat Microsoft je meer opties geeft. Dit sluit tenslotte aan bij de belofte om Windows 11 beter te maken. Bepaalde gebruikers zijn wel sceptisch over de situatie. Het is heel toevallig dat Microsoft de set-up van Windows 11 sneller maakt, net nu Linux aan populariteit wint en Apple de goedkope MacBook Neo heeft gelanceerd.